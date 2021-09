Voor vrijdag zijn tot dusver 35.000 coronatests ingepland bij een testlocatie van Testen voor Toegang, meldt de organisatie achter dat systeem, de Stichting Open Nederland (SON). Voor zaterdag zijn er momenteel 50.000 tests ingepland. Daarmee is de capaciteit slechts deels benut: vrijdag is er ruimte voor in totaal 300.000 tests en zaterdag kunnen 430.000 mensen een test inplannen.

Voor komende zondag staan tot dusver tienduizend tests ingepland. De piek ligt volgens SON dan ook meer op de uitgaansdagen, net als eerdere weekenden het geval was. Een negatief testbewijs is maximaal 24 uur geldig.

Vanaf zaterdag is het in cafés, restaurants, bioscopen en theaters verplicht om een coronatoegangsbewijs te tonen. Voor mensen die niet gevaccineerd zijn en niet besmet zijn geweest met het coronavirus wil dat zeggen dat ze een negatief testbewijs moeten hebben om daar naar binnen te mogen.

Het aantal geboekte tests neemt vrijdag en zaterdag naar verwachting nog wel wat toe, aldus SON. Maar volgens een woordvoerder is er "inderdaad ruim voldoende capaciteit voorhanden zodat iedereen hier gebruik van kan maken en er weer op uit kan".

De testafspraken zijn "redelijk verdeeld over alle regio's", aldus de woordvoerder. "Er zijn geen regio's met schaarste. Een korte wachtrij kan altijd voorkomen als veel mensen op hetzelfde tijdslot een afspraak hebben, maar wij verwachten dat alles dit weekend gewoon goed doorloopt."