De Verenigde Staten gaan boostershots aanbieden aan 65-plussers, mensen die langdurig in zorginstellingen wonen en andere risicogroepen, heeft het Amerikaanse centrum voor ziektecontrole en -preventie (CDC) besloten. De VS rolt de campagne nu definitief uit.

Voor mensen jonger dan 65 jaar geldt dat ze een boostershot kunnen krijgen als ze onderliggende medische aandoeningen hebben of een verhoogd besmettingsrisico lopen op werk. De boostershots worden sinds 13 augustus al aangeboden aan mensen met een verzwakt immuunsysteem.

De extra prikken met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech zijn alleen toegestaan bij mensen die er al eerder mee zijn ingeënt. Een boostershot volgt minstens een half jaar na de tweede prik. In de VS zijn in totaal ongeveer 100 miljoen mensen ingeënt met Pfizer/BioNTech, vooral ouderen.

Ongeveer 64 procent van de Amerikaanse bevolking van twaalf jaar en ouder is volledig ingeënt tegen COVID-19. Vanaf die leeftijd kunnen mensen een coronavaccin krijgen.