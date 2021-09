Een twaalfjarige jongen heeft van de rechtbank Noord-Nederland toestemming gekregen voor een vaccinatie tegen COVID-19 nadat zijn ouders het niet eens konden worden over het wel of niet vaccineren. De tiener stapte naar de rechtbank omdat hij zijn ernstig zieke oma wil kunnen bezoeken, die aan uitgezaaide longkanker lijdt en in de laatste fase van haar leven is aangekomen.

De jongen is van mening dat hij zijn oma niet "onbelast" kan bezoeken, omdat hij bang is dat hij haar mogelijk zal besmetten doordat hij niet gevaccineerd is. Hij is ervan overtuigd dat een besmetting voor haar levensbedreigend is.

Sinds begin juli kunnen kinderen van twaalf tot en met zeventien jaar kiezen voor een coronavaccinatie. Bij twaalf- tot vijftienjarigen moet dat volgens de wet in overleg met de ouders gebeuren. Kinderen van zestien en zeventien jaar mogen zelf beslissen of zij een coronaprik krijgen.

De relatie van de ouders van de jongen is echter "verstoord" en zij wonen apart van elkaar. De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken wordt aan de rechtbank voorgelegd als ouders het onderling niet eens kunnen worden, zo blijkt uit de uitspraak van de rechter.

Vader houdt coronavaccinatie tegen vanwege mogelijk ernstige bijwerking

De moeder van de jongen is voorstander van een coronavaccinatie, maar de vader verleent geen toestemming voor de prik. Volgens de vader loopt zijn zoon immers zelf geen risico op een ziekte met blijvende gevolgen en weegt dat gevaar niet op tegen de "onduidelijke risico's van een vaccin dat zich nog in de testfase bevindt".

De jongen vindt het moeilijk om met zijn vader over de kwestie te praten, omdat hij zich niet gehoord voelt. Mede daarom voelde hij de noodzaak om naar de rechter te stappen.

Overigens klopt de claim van de vader dat de vaccins zich nog in de testfase bevinden, niet. De vaccins hebben, vanwege de noodzaak, de onderzoeksfases versneld doorlopen. Dat was mogelijk door diverse onderzoeksfases samen te voegen.

Bijwerkingen komen zeer sporadisch voor

Volgens de rechter maakt de vader zich begrijpelijk zorgen over de risico's van vaccinaties en is er inderdaad een kleine kans op ernstige bijwerkingen na een coronaprik. Zo lopen kinderen bijvoorbeeld het risico op een ontsteking van de hartspier (myocarditis) en een ontsteking van het hartzakje (pericarditis).

De bijwerkingen komen echter zeer sporadisch voor. Zo waren in Nederland na zo'n 9,6 miljoen Pfizer-prikken twee gevallen van myocarditis en acht gevallen van pericarditis vastgesteld. In Europa ging het na 160 miljoen toegediende doses om respectievelijk 122 en 126 gevallen.

De rechter benadrukt dat de bijwerkingen goed herkend kunnen worden én dat in nagenoeg alle gevallen de patiënt volledig herstelt.

Jongen hoeft eventueel hoger beroep niet af te wachten

Eerder oordeelde ook de Gezondheidsraad al dat kinderen veilig ingeënt kunnen worden. Het prikken van kinderen remt de verspreiding van het coronavirus af en zorgt ervoor dat ook de ziektelast bij volwassenen op den duur wordt teruggedrongen.

Mede daarom besloot de rechter de minderjarige vervangende toestemming te verlenen om een coronaprik te halen. Daarbij stelt de rechter dat het belangrijk is dat de prik op korte termijn plaatsvindt vanwege de gezondheidssituatie van de oma. De tiener hoeft niet te wachten op een eventueel hoger beroep of eis van de vader om de uitspraak van de rechter opnieuw te beoordelen.