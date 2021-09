Vanaf zaterdag is het coronatoegangsbewijs het belangrijkste gereedschap in de strijd tegen het coronavirus. Nederlanders die bij horecazaken of culturele locaties naar binnen willen, moeten een geldige coronapas laten zien. De toegevoegde waarde van de pas wordt echter door sommigen in twijfel getrokken, waaronder op ons reactieplatform NUjij. Want hoe waterdicht is de pas eigenlijk?

De coronapas wordt vooral gebruikt om de anderhalvemetermaatregel op een veilige manier te schrappen, zei het demissionaire kabinet al tijdens de recentste persconferentie. De vaccinatiegraad in Nederland is hoog (bijna 80 procent van de Nederlanders boven de twaalf jaar is volledig gevaccineerd), maar nog niet zo hoog dat we net als Denemarken al volledig zonder maatregelen kunnen.

Het Outbreak Management Team (OMT) gaat uit van zo'n 1,8 miljoen niet-geïmmuniseerden in Nederland: mensen die niet gevaccineerd zijn en het virus nog niet hebben gehad. Daar kan nog een hoog aantal ziekenhuisopnames uit voortkomen, naar schatting tussen de 16.000 en 22.000. De toegevoegde waarde van de coronapas in het voorkomen van die opnames, valt volgens het RIVM echter niet in exacte cijfers te voorspellen met modellen. Daarvoor is de pas "te grillig".

"Het OMT heeft alleen gezegd dat zo'n pas effectief zou kunnen zijn, mits het goed uitgevoerd wordt", aldus een RIVM-woordvoerder. "Als je de coronamaatregelen loslaat, vinden er meer contacten plaats, wat kans op de verspreiding van het virus verhoogt. Als we die contacten willen toelaten, neemt zo'n pas die aantoont dat mensen beschermd zijn een forse hap uit je potentiële bron van besmettingen."

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) stelt dat de pas niet bedoeld is om 100 procent besmettingen te voorkomen, maar om het risico op besmetting van kwetsbare mensen te verminderen en hopelijk de vaccinatiebereidheid nog wat verder op te krikken.

"Gezien de huidige druk op de zorg en een waarschijnlijke griepgolf, is het zaak om te voorkomen dat ziekenhuisopnames zich in korte tijd voordoen, maar juist gespreid in de tijd plaatsvinden. Daarnaast zetten we de komende tijd alles op alles om de vaccinatiegraad verder te verhogen."

180 Dit deed de coronapas met de vaccinatiegraad in andere landen

Coronapas is niet nieuw, maar speelt belangrijkere rol

VWS wijst erop dat coronatoegangsbewijzen in Nederland al langer werden gebruikt voor toegang bij sportwedstrijden en evenementen. Ook toen waren de voorkomen besmettingen niet in exacte cijfers uit te drukken.

Wel werd duidelijk dat de (gedeeltelijke) aanwezigheid van publiek bij bijvoorbeeld Eredivisie-wedstrijden en de GP van Zandvoort niet tot grote nieuwe uitbraken leidde, mede dankzij de inzet van de toegangsbewijzen. Onder de aanwezigen van Zandvoort GP werden bijvoorbeeld slechts 91 besmettingen geregistreerd, ongeveer 0,045 procent van de bezoekers.

Voor toegang tot horecazaken en culturele locaties is niet specifiek onderzocht wat het effect is van het gebruik van de coronapas. Wel vroeg VWS de Gezondheidsraad om "advies over de ethische en juridische voorwaarden wat betreft het inzetten van dergelijke bewijzen", aldus een woordvoerder van het ministerie. Ook het RIVM en het OMT hebben volgens het ministerie "zowel bij de eerdere inzet als bij de uitbreiding daarvan een adviserende rol gehad".

VWS vindt dat de eerdere inzet van coronatoegangsbewijzen bij voetbalstadions al bewees dat de maatregel "goed uitvoerbaar en van toegevoegde waarde" is. "Het OMT wijst daar in haar meest recent advies ook op en stelt dat het coronatoegangsbewijs een belangrijke bijdrage levert aan het reduceren van het risico op besmetting tijdens evenementen."

Gevolgen slechte controle en handhaving werden in juli al eens duidelijk

Veel horecaondernemers waren het niet eens met de introductie van de coronapas in hun sector en lieten na de aankondiging van het kabinet weten niet strikt te gaan controleren. Ook het feit dat terrasgangers geen coronapas nodig hebben tenzij ze naar de wc willen, zorgt voor de nodige haken en ogen bij de inzet van de coronapas in de horeca.

Het demissionaire kabinet benadrukte al dat er gehandhaafd zal worden bij het niet naleven van de verplichting om coronatoegangsbewijzen te controleren, maar het lijkt erop dat de uitvoering niet overal even grondig zal zijn.

Wat er gebeurt als de controle niet goed wordt uitgevoerd, bleek volgens het RIVM afgelopen juli al. Toen explodeerden de besmettingscijfers nadat de kroegen en nachtclubs weer open mochten terwijl nog niet iedereen gevaccineerd was. De controle op toegangsbewijzen bleek fors te kort te schieten.

"Er werd toen veel gesjoemeld, terwijl iedereen losging. Dan is het zeker niet effectief", aldus de RIVM-woordvoerder. "Het is nooit 100 procent effectief, maar als alleen beschermde mensen ergens binnenkomen, is de kans op overdracht gewoon veel kleiner."

De toegevoegde waarde van de coronapas, en daarmee het (mis)lukken van de inzet ervan, ligt dus grotendeels in handen van mensen zelf. Uiteindelijke draait het volgens VWS om een eenvoudig credo: "Door de inzet van coronatoegangsbewijzen verklein je het risico op verspreiding van het virus."