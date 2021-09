Het RIVM heeft de afgelopen week minder positieve tests (-16 procent), ziekenhuisopnames (-23 procent) en nieuwe ic-patiënten (-18 procent) geregistreerd, zo meldt het instituut in de wekelijkse update.

In de afgelopen week testten 13.347 mensen positief op het virus, wat neerkomt op gemiddeld 79 personen per 100.000 inwoners. Bij de vorige wekelijkse update ging het nog om bijna 16.000 positieve tests en een gemiddelde van 94 positieve tests per 100.000 inwoners.

De GGD's ontvingen vorige week iets minder belangstellenden die zich wilden laten testen: 160.000 tegenover bijna 170.000 één week eerder. Het percentage positieve tests zakte met 1 procentpunt naar 8 procent.

Ziekenhuizen maken opnieuw melding van rooskleurige coronacijfers. Vorige week werden in totaal 287 opnames geregistreerd. 66 coronapatiënten moesten direct worden opgenomen op een intensivecareafdeling. Beide aantallen zijn fors kleiner dan in de voorgaande week, toen het RIVM melding maakte van 355 ziekenhuisopnames. Ook het aantal ic-opnames (88) was toen fors groter.

Ten slotte is ook de R-waarde, het getal dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, gezakt. De R-waarde schommelde de laatste weken rond de 1, maar is nu gezakt naar 0,91. Dit betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 91 anderen besmetten en het virus terrein verliest.

Meeste besmettingen opnieuw onder kinderen en jongeren waargenomen

In de afgelopen week werden veruit de meeste besmettingen waargenomen onder kinderen (vijf- tot negenjarigen) en tieners tot veertien jaar. Beide leeftijdsgroepen zijn samen goed voor bijna een kwart van alle besmettingen.

Vermoedelijk worden onder die jongere leeftijdsgroepen vaker positieve tests afgenomen omdat sinds september in heel het land de scholen weer zijn gestart. Ook zijn veel jongeren nog niet (volledig) tegen COVID-19 gevaccineerd.

In alle leeftijdsgroepen vanaf de 15- tot 19-jarigen tot en met de 40- tot 44-jarigen zijn per leeftijdsgroep ruim duizend positieve tests afgenomen. Daarboven neemt het aantal positieve tests per leeftijdsgroep snel af. Zo werden onder alle 65-plussers nog geen duizend positieve tests afgenomen.

Zaterdag versoepelt het demissionaire kabinet veel coronamaatregelen. Meerdaagse evenementen moeten weer mogelijk worden en ook nachtclubs en discotheken mogen de deuren weer openen, met een sluitingstijd om middernacht.