Honderden mensen zijn dinsdag in de Australische stad Melbourne de straat opgegaan nadat de autoriteiten alle bouwplaatsen in de stad voor twee weken hadden gesloten. Volgens het stadsbestuur verspreidt het coronavirus zich te veel onder bouwvakkers.

Het besluit om alle bouwactiviteiten stil te leggen, volgde op een antivaccinatieprotest dat maandag uit de hand liep. De regering van de deelstaat Victoria, waarin Melbourne ligt, eiste dat alle bouwvakkers tegen het einde van deze week ten minste één dosis van een coronavaccin toegediend zouden hebben gekregen. Die maatregel riep weerstand bij veel bouwvakkers op.

Op televisie en sociale media waren beelden te zien van demonstranten die door de straten van Melbourne marcheerden, brandjes stichtten en antivaccinatieleuzen scandeerden. De oproerpolitie probeerde de orde te herstellen.

De gedwongen sluiting van bouwterreinen zal de economische activiteit van het land nog verder inperken. Melbourne is, net als Sydney en de hoofdstad Canberra, al enige tijd in lockdown om de snelle verspreiding van de deltavariant van het virus tegen te gaan. De regels worden echter onvoldoende nageleefd.

De deadline voor de eerste prik voor bouwvakkers is inmiddels verschoven naar 5 oktober. Dat is de datum waarop de bouwplaatsen in Melbourne weer open mogen.