De Verenigde Staten laten vanaf begin november weer reizigers uit andere landen toe, mits ze volledig gevaccineerd zijn. Dat maakte Jeffrey Zients, de coronacoördinator van het Witte Huis, maandag bekend, schrijft persbureau AP. Met de maatregel zal president Joe Biden een einde maken aan een inreisverbod dat anderhalf jaar heeft geduurd.

Het is nog niet duidelijk welke vaccinaties als geldig worden gerekend. Dat is volgens Zients aan het Amerikaans centrum voor ziektepreventie (CDC). Reizigers hoeven niet in quarantaine bij aankomst in de VS, maar ze moeten wel binnen drie dagen voor hun vlucht negatief getest zijn op het coronavirus.

Het CDC zal luchtvaartmaatschappijen verplichten om gegevens van internationale reizigers met het instituut te delen, om bron- en contactonderzoek te kunnen doen.

Met het aangekondigde beleid zal de regering-Biden een einde maken aan een inreisverbod, dat nog werd ingevoerd onder de vorige regering van oud-president Donald Trump. Biden scherpte de initiële restricties van Trump eerder dit jaar nog aan.

Reizen naar de VS is momenteel vrijwel onmogelijk voor mensen die geen Amerikaans paspoort of verblijfsvergunning hebben. Er gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor directe familieleden.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk versoepelden eerder al de reisbeperkingen voor reizigers vanuit de VS, maar andersom bleef de versoepeling voor reizigers vanuit de EU en het VK uit. Later werden de niet-essentiële reizen uit de VS weer aan banden gelegd.