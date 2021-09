Op 19 juli liet Engeland de coronamaategelen varen: vanaf die dag hoefden mensen geen afstand meer te houden en kon de herstart van het nachtleven al feestend worden ingeluid. Hoe gaat het twee maanden na deze zogenoemde 'Freedom Day' in Engeland?

De Britse premier Boris Johnson benadrukte bij de aankondiging van de versoepelingen in juli dat "de pandemie nog niet voorbij is". "Het aantal gevallen zal blijven oplopen, maar het vaccinatieprogramma heeft de link tussen infectie en ziekenhuisopnames en sterfgevallen aanzienlijk verzwakt".

Dat blijkt ook twee maanden na de aankondiging het geval, liet Johnson afgelopen week weten. Het aantal ziekenhuisopnames is relatief stabiel gebleven: sinds de versoepelingen is het aantal ziekenhuisopnames blijven schommelen rond de zeven- à achthonderd per dag.

En dat is volgens de premier te danken aan het "succesvolle" vaccinatieprogramma in het land. Inmiddels heeft ongeveer 81 procent van de gehele Engelse bevolking twee prikken tegen COVID-19 gehad.

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen nam in de begin van de zomer toe, maar blijft "ver beneden" de aantallen die het land tijdens de vorige coronagolven zag, zei Johnson.

Positieve tests en sterfgevallen per week in Verenigd Koninkrijk

'Boostervaccinaties' en uitgebreid testen moet virus onder controle houden

Sinds de versoepelingen worden in het land per dag nog tussen de 20.000 en 30.000 positieve tests gemeld. Om te zorgen dat het aantal positieve tests in het ongeveer 56 miljoen inwoners tellende land in de winterperiode niet verder oploopt, blijft het land werken met een 'test, traceer en isoleer'-programma.

Dat programma leidde vlak na de versoepelingen al tot een pingdemic: vele Engelsen kregen een melding van de officiële corona-app dat ze in quarantaine moesten omdat ze werden gezien als nauw contact van een positief geteste persoon. Dat had onder meer lege schappen in supermarkten tot gevolg. De app werd daarop zelfs aangepast, zodat minder mensen in quarantaine hoefden.

Daarnaast worden in heel het Verenigd Koninkrijk vanaf volgende week groepen mensen voor de derde keer gevaccineerd tegen COVID-19. Deze 'boostervaccinaties' worden toegediend aan zo'n 30 miljoen mensen ouder dan vijftig jaar, zorgmedewerkers en jongeren met onderliggende gezondheidsproblemen.

Mocht het nodig zijn, dan zal Engeland opnieuw maatregelen invoeren. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld mensen te vragen weer thuis te werken. Johnson gaf echter aan te geloven dat "de gecombineerde inspanningen van zowel het publiek als het vaccinatieprogramma" ervoor zorgt dat nieuwe maatregelen voorkomen kunnen worden en de vrijheid de komende maanden beschermd blijft.