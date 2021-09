Nachtclubs in België mogen na een sluiting van anderhalf jaar op 1 oktober weer open, heeft het Overlegcomité van de zes regeringen vrijdag beslist. Alleen mensen die een geldig coronabewijs kunnen tonen, mogen naar binnen. Vanaf 1 oktober vervalt ook de plicht om in horecagelegenheden en winkels een mondkapje te dragen.

Met een zogenoemd Covid Safe Ticket kan iemand aantonen dat hij volledig is gevaccineerd, recent negatief is getest of van COVID-19 is genezen.

Bezoekers van nachtclubs hoeven vanaf 1 oktober ook geen mondkapjes meer te dragen. De mondmaskers hoeven dan ook niet meer in winkels en andere horecagelegenheden gedragen te worden. Dat is nu nog wel verplicht voor zowel bezoekers als medewerkers.

Belgische deelstaten hebben nog wel het recht de mondkapjesplicht te blijven handhaven. Dat gaat waarschijnlijk gebeuren in Wallonië en Brussel, omdat de coronacijfers daar nog te hoog zijn, meldt VRT NWS.

De mondkapjes blijven na 1 oktober wel verplicht in het openbaar vervoer, in zorginstellingen en voor mensen met contactberoepen en hun klanten. Ook bij grote evenementen zonder coronapas moeten mondkapjes worden gedragen.

Op 1 september liet België al een groot deel van de coronamaatregelen los en verviel onder meer het maximum voor het aantal gasten en de sluitingstijd voor horeca. Ook hoefde het mondkapje niet meer te worden gedragen in publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen.