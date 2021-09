De Formule 1 in Zandvoort heeft tot nu toe niet tot een uitbraak van COVID-19 onder de toeschouwers geleid, laat een woordvoerder van de GGD Kennemerland vrijdag weten. 88 mensen zijn inmiddels positief getest op het coronavirus. Zij waren besmet of zijn besmet geraakt tijdens hun bezoek aan de Grand Prix van Nederland. Het gaat om 0,045 procent van de bezoekers.

Zeker twee derde van de positief geteste toeschouwers was immuun doordat zij gevaccineerd waren of al eerder besmet zijn geweest met het coronavirus. Ongeveer de helft van de besmettingen vond plaats tijdens de Grand Prix, de andere helft in de periode rond of tijdens het evenement.

Het daadwerkelijke aantal besmettingen kan hoger liggen, doordat mensen zonder klachten zich doorgaans niet laten testen. Het kan ook zijn dat toeschouwers met een positieve zelftest dit resultaat niet hebben gemeld of zich niet hebben laten hertesten bij de GGD.

Het is mogelijk dat het aantal besmettingen de komende dagen nog iets oploopt. Over ongeveer twee weken komt de GGD Kennemerland met een uitgebreide analyse.

Bezoekers van het circuit in Zandvoort die niet gevaccineerd of genezen waren, moesten zich elke 24 uur laten testen en een negatief testbewijs laten zien voordat zij toegang kregen tot het circuit.