In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 580 coronapatiënten. Het is voor het eerst sinds bijna acht weken dat er minder dan zeshonderd mensen met COVID-19 opgenomen zijn, blijkt uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het is de derde dag op rij waarop het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen met tientallen is afgenomen. Woensdag lagen er nog 600 patiënten op een corona-afdeling en dinsdag waren het er 635.

Het LCPS registreerde in de afgelopen zeven dagen gemiddeld 62,4 nieuwe opnames per dag. Dat is het laagste gemiddelde sinds 21 juli, toen de vierde golf gaande was. Het aantal ziekenhuisopnames steeg toen, enkele weken nadat het aantal positieve tests een stijging had ingezet.

Op de intensive cares liggen momenteel 202 coronapatiënten, per saldo 2 meer dan een etmaal eerder.

Om de druk op de ziekenhuiszorg te spreiden, kunnen regio's coronapatiënten van elkaar overnemen. Woensdag werd volgens het LCPS één patiënt naar een andere regio verplaatst.