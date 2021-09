Ongeveer drieduizend zorgmedewerkers in Frankrijk zijn geschorst, omdat ze niet tegen COVID-19 zijn ingeënt. De vaccinatieplicht voor het personeel van onder meer ziekenhuizen en verzorgingstehuizen ging woensdag in. Vanaf dat moment moesten werkgevers de regel handhaven. Zorgmedewerkers moeten sindsdien minstens één coronaprik hebben gehad.

De meeste schorsingen zijn tijdelijk, zegt gezondheidsminister Olivier Véran tegen het Franse RTL Radio. Volgens hem laten veel zorgmedewerkers zich alsnog inenten nu ze zien dat de vaccinatieplicht een feit is. Ongevaccineerde personeelsleden mogen niet werken en krijgen ook niet betaald.

De Franse vaccinatiecampagne ging langzaam van start, maar is inmiddels een van de succesvolste ter wereld. President Emmanuel Macron kondigde de vaccinatieplicht medio juli aan, als onderdeel van een groter pakket aan maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een daarvan was de invoering van de coronapas in restaurants, sportscholen en andere publiek toegankelijke locaties.

De maatregelen, waar elke week nog tegen wordt gedemonstreerd, moeten niet alleen de vaccinatiegraad verhogen, maar ook een nieuwe besmettingsgolf in het najaar voorkomen. Volgens de recentste cijfers hebben bijna 50 miljoen mensen in Frankrijk hun eerste coronaprik gehad. Het gaat daarbij om 90 procent van de volwassenen.