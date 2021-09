Vanaf 25 september moet iedereen die onder meer naar een café of restaurant wil een coronatoegangsbewijs laten zien. Voor gevaccineerden die de CoronaCheck-app niet kunnen of willen gebruiken lijkt het gele vaccinatieboekje een goed alternatief. Maar dat is na de invoering van de coronapas nog steeds niet geldig als vaccinatiebewijs, zegt het ministerie van Volksgezondheid in gesprek met NU.nl.

De GGD's zetten sinds juni een stempel in de gele inentingsboekjes. Mensen bleken terug te willen vallen op papier en sommige landen binnen de Europese Unie accepteren het boekje als vaccinatiebewijs.

Binnen Nederland heb je er echter weinig aan. Het boekje is namelijk niet aangemerkt als officieel bewijs.

Dat heeft onder meer te maken met de fraudegevoeligheid van het document, aldus het ministerie. Daarnaast kan er in de CoronaCheck-app meer informatie worden opgenomen, bijvoorbeeld dat één prik voldoende is na een besmetting.

Gevaccineerden zonder smartphone kunnen via de CoronaCheck-website een papieren coronapas aanvragen. Wie geen DigiD, smartphone of computer met printer heeft, kan een coronabewijs op papier toegestuurd krijgen. Hiervoor kun je bellen naar de helpdesk van CoronaCheck via het telefoonnummer 0800-1421.

Afgelopen zomer run op gele boekje

Afgelopen zomer bleek dat veel mensen hun vaccinatie wilden registreren in het gele boekje. GGD's mochten echter zelf beslissen of ze een vaccinatie bijschreven. Daardoor kwam het soms voor dat mensen die vroegen of het vaccin kon worden bijgeschreven nul op het rekest kregen.

Toen de GGD's besloten op elke vaccinatielocatie te stempelen, ontstond er een run op het document. Het gele boekje belandde in de bestsellertop 100 van de Bruna en er gingen zeker honderdduizenden exemplaren over de toonbank.