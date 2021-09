De versoepelingen van de coronamaatregelen leiden waarschijnlijk in de loop van het najaar tot een aanzienlijk hogere bezetting op de intensive cares. Hoe hoog die piek zal zijn en wanneer die bereikt zal worden, is nog zeer onzeker, maar de druk op de intensive cares zal oplopen. Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer.

Het RIVM heeft uitgerekend dat er vermoedelijk tegen het eind van het jaar zo'n vijftien nieuwe ic-opnames per dag zullen volgen. Daardoor wordt volgens de berekening rond het begin van het nieuwe jaar een piek bereikt van zo'n 250 bezette bedden. Dat zijn er meer dan de afgelopen zomer. Als er niet wordt versoepeld, zou de ic-bezetting onder de honderd patiënten blijven.

Van Dissel waarschuwde dat de prognoses met veel onzekerheden zijn omgeven. Het aantal bezette bedden zou in het gunstigste geval ook net iets boven de vijftig kunnen uitkomen, of juist boven de vierhonderd kunnen schieten.

Als de druk op de intensive cares te hoog wordt, heeft dat ook gevolgen voor patiënten die om andere redenen medische zorg nodig hebben. Het kan er bovendien toe leiden dat noodzakelijke operaties worden uitgesteld. Dat is deze zomer ook nog gebeurd.

De onzekerheden in de berekening hebben onder meer te maken met de mate waarin het coronavaccin beschermt tegen COVID-19, de precieze gevolgen van de versoepelingen en de import van coronagevallen uit het buitenland.

Eerder deze week waarschuwden de zorgkoepels NVIC en V&VN dat de totale ic-capaciteit inclusief mensen die om andere redenen worden opgenomen niet verder opgeschroefd kan worden dan 1.350 bedden.