Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland heeft de afgelopen dagen een flinke stijging geregistreerd van het aantal gemaakte vaccinatieafspraken. Mogelijk komt dat door de aankondiging van de bredere inzet van de coronapas.

Vorige week werden er gemiddeld 8.000 afspraken per dag gemaakt. Nadat afgelopen zondag al was uitgelekt dat het demissionaire kabinet de coronapas vaker wil inzetten, werden op maandag ongeveer 13.000 afspraken gemaakt en dinsdag ruim 15.500.

De koepelorganisatie is echter terughoudend om de stijging direct te koppelen aan het nieuws over de coronapas. "We zien inderdaad een stijgende lijn in de cijfers, maar kunnen niks zeggen over de reden daarvoor", aldus een woordvoerder.

Ook het RIVM kan nog niet zeggen of de coronapas de oorzaak van de stijging is. "Daarvoor zouden we minimaal een week aan stijgende cijfers moeten hebben", aldus een RIVM-woordvoerder tegen de NOS.

Vanaf 25 september moeten Nederlanders vanaf dertien jaar hun coronapas laten zien voor toegang bij bijvoorbeeld horecazaken en de culturele sector. De coronapas komt volgens het kabinet in plaats van de anderhalvemetermaatregel, die vanaf 25 september geschrapt wordt.

In Frankrijk werd in juli een recordaantal prikafspraken gemaakt nadat president Emmanuel Macron het gebruik van de coronapas had aangekondigd.