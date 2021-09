Iedereen vanaf dertien jaar die vanaf 25 september in Nederland onder meer een café of restaurant, theater, concert of sportwedstrijd wil bezoeken, moet een coronapas laten zien. De eis geldt ook voor expats, toeristen, grenswerkers en andere buitenlandse bezoekers. Wie uit een ander EU-land komt en is ingeënt zal weinig obstakels ervaren. In andere gevallen zal het praktisch iets lastiger worden.

Een toegangsbewijs is geldig als je daarmee kunt aantonen dat je minimaal twee weken, of vier weken na één dosis van het Janssen-vaccin, volledig gevaccineerd bent of als je het coronavirus maximaal een half jaar geleden onder de leden hebt gehad.

Als je niet gevaccineerd bent en geen COVID-19 hebt gehad, kun je ook een coronapas krijgen door je (gratis) te laten testen. De uitslag moet negatief zijn en de pas is vanaf het testmoment 24 uur geldig.

Een vaccinatiebewijs is ook verkrijgbaar voor niet-Nederlanders die wel lang in Nederland verblijven, zoals expats en studenten. Zij kunnen zich inschrijven en krijgen dan een burgerservicenummer (BSN). Zonder BSN is het verkrijgen van een vaccinatiebewijs niet mogelijk.

Europees certificaat geeft in Nederland toegang

Mensen uit andere landen van de Europese Unie kunnen een coronapas krijgen in de vorm van een certificaat van hun eigen overheid. Dat kan op papier, maar ook digitaal als de lokale overheid dat aanbiedt, bijvoorbeeld via een app.

Ook een aantal niet-EU-landen zijn op het internationale systeem aangesloten. Het gaat onder meer om Noorwegen, Turkije en Zwitserland. Zie deze pagina voor een overzicht.

Een vaccinatiebewijs en herstelbewijs zijn lang geldig. Voor buitenlandse bezoekers zijn deze toegangsbewijzen het makkelijkst om in Nederland ergens naar binnen te kunnen.

Wie niet is ingeënt en geen COVID-19 heeft gehad, zal in Nederland door meerdere hoepels moeten springen. Bezoekjes aan bijvoorbeeld een restaurant of theaterzaal vereisen dan elke 24 uur een nieuwe test.

Ook wie afkomstig is uit een land dat niet op het Europese systeem is aangesloten, krijgt het lastig. In die gevallen wordt een vaccinatie- of herstelstatus niet herkend als je in Nederland een code laat scannen. Een café kan je dan bijvoorbeeld niet binnenlaten.

Dat betekent dat mensen uit deze landen zich ook elke 24 uur moeten laten testen als zij de coronapas nodig hebben. Dit geldt op dit moment bijvoorbeeld voor het Verenigd Koninkrijk, ook al heeft de Britse overheid een aanvraag gedaan om op het Europese systeem aangesloten te worden.

Testen voor buitenlandse bezoekers

Nederland biedt voorlopig nog steeds gratis tests aan, ook voor buitenlanders. Een afspraak maken kan vanaf twee weken van tevoren op deze website. De uitslag is vanaf het testmoment 24 uur geldig. Meerdaagse evenementen vereisen elke 24 uur een nieuwe uitslag.

De overheid werkt samen met meerdere aanbieders, maar die hebben geen oneindige capaciteit. Wie deze route kiest of daartoe overgeleverd is, loopt dus het risico dat een test niet (op tijd) afgenomen kan worden.

Mensen die zich laten testen voor toegang, ontvangen een e-mail met daarin een code. Daarmee kunnen zij de testuitslag ophalen en omzetten in een QR-code die aan de deur gescand kan worden.

Dit kan via de CoronaCheck-app. Download de app op je smartphone en kies niet voor GGD, maar 'Andere testlocatie' als je een testbewijs toevoegt. Voer vervolgens de code in.

Is de CoronaCheck-app geen geschikte of wenselijke optie? Dan kunnen toeristen en andere buitenlandse bezoekers de code ook hier invoeren voor een papieren bewijs.