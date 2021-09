Boa's gaan vanaf zaterdag 25 september handhaven of horecaondernemers en andere uitbaters controleren op de coronapas bij hun bezoekers. Dat zegt voorzitter Richard Gerrits van de vakbond BOA ACP tegen NU.nl. Het gaat de boa's echter een stap te ver om zelf te controleren of bezoekers over een coronapas beschikken.

Het demissionaire kabinet maakte dinsdag bekend dat er vanaf zaterdag 25 september geen afstand meer gehouden hoeft te worden, maar dat een coronatoegangsbewijs wel verplicht wordt in de horeca, in de kunst- en cultuursector en bij sportwedstrijden.

In een reactie op de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) van dinsdag zei Gerrits diezelfde avond dat het controleren van coronatoegangsbewijzen in de horeca niet de taak van boa's is. Daar staat Gerrits woensdag nog steeds achter, maar dat betekent dus niet dat de boa's zich helemaal niet met de coronapassen zullen bezighouden.

Volgens Gerrits ligt de verantwoordelijkheid op de coronapascontrole bij ondernemers zelf, herhaalt hij namens 10.000 van de ongeveer 25.000 boa's tegen NU.nl. "Desnoods moeten ze beveiligers gaan inhuren." De boa's willen die controle zelf niet doen omdat ze naar eigen zeggen onvoldoende beschermd zijn tegen mensen die gewelddadig gedrag vertonen wanneer hun coronapas wordt gecontroleerd.

De Nederlandse BOA Bond steunt de uitspraken van Gerrits, laat de bond weten aan NU.nl. Rond de handhaving op de coronapas staat volgens een woordvoerder de veiligheid voorop. "Gasten controleren op hun telefoon leidt tot potentieel gevaarlijke situaties waarvoor de boa niet is uitgerust", aldus een woordvoerder.

Rond het handhaven van de avondklok vond vakbond BOA ACP het ook een slecht idee om boa's te laten handhaven. Ze zouden gevaar lopen omdat er veel gewelddadige protesten waren tegen de maatregel. In maart werden twee boa's mishandeld toen ze een overtreder van de avondklok staande hielden.

'Geld voor meer boa's welkom, maar niet voor handhaven op coronapas'

Volgens Gerrits is toegezegd dat er geld zou komen om extra boa's op te leiden, maar is daar tot nu toe niets van terechtgekomen. De BOA ACP-voorzitter weet niet welk bedrag er is toegezegd.

De voorzitter van de BOA ACP is blij als er daadwerkelijk extra geld komt, maar niet om daarmee boa's te laten handhaven op de coronapas. "Dat is geen taak voor boa's."

Om boa te worden moet je bovendien een mbo-opleiding van ongeveer drie jaar volgen. De coronapas is al vanaf 25 september verplicht in de horeca.

"Nu moet dit probleem voor 25 september opgelost worden", aldus de voorzitter van de BOA ACP. "Je kunt niet in tien dagen een boa opleiden. Op die manier doe je alsof hun kwaliteiten en opleiding niets voorstellen."