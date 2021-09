Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de bestrijding van de corona-epidemie, streeft naar een vaccinatiegraad van 95 procent. De vaccinatiegraad blijft echter hangen rond 86 procent, zei arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten dinsdagavond in Nieuwsuur. Daarom zijn volgens het OMT-lid versoepelingen van de coronamaatregelen alleen mogelijk met een extra controle via de coronapas.

86 procent van de volwassenen in Nederland heeft een eerste coronaprik gehad. 82 procent is volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Volgens het RIVM is 91 procent van de Nederlanders van zestien jaar en ouder bereid om zich te laten vaccineren.

Als de vaccinatiegraad door het gebruik van de coronapas zou stijgen, is dat volgens Bonten een welkom bijeffect in de strijd tegen het coronavirus. "Alleen een hoge immunisatiegraad brengt ons in de situatie waarin we geen maatregelen meer nodig hebben."

Bonten blijft ondanks een vaccinatiebereidheid van 91 procent hopen op een vaccinatiegraad van 95 procent. "Dat is ook de vaccinatiegraad van onze kleinste kinderen voor mazelen", aldus Bonten. "Bij de kleine kinderen lukt het dus wel. Als wij als groep volwassen in Nederland op die 95 procent komen, hebben we geen maatregelen meer nodig."

Advies om 1,5 meter alleen los te laten met uitbreiding coronapas

Het OMT adviseerde het kabinet het onderling afstand houden los te laten, maar dan moest de coronapas wel in bepaalde sectoren verplicht worden gesteld.

Bonten licht toe dat er al veel mensen zijn gevaccineerd, maar het te vroeg is om de controle los te laten. "We hebben een stagnerende vaccinatiegraad en het seizoen gaat omslaan. Het virus krijgt de wind in de rug. Als we bij het openen van een deel van de samenleving geen extra controle gaan doen, dan komen we toch in de problemen."

Het coronavirus verspreidt zich sneller in gesloten ruimtes zonder frisse lucht. In het najaar wordt het kouder en zitten we meer binnen. Er is dan dus meer kans om met het coronavirus besmet te raken. Ook zien mensen elkaar na de vakantieperiode weer vaker. Bijvoorbeeld op het werk en op school.