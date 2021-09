Richard Gerrits, de voorzitter van vakbond BOA ACP, zegt in een reactie op de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat het controleren van coronatoegangsbewijzen in de horeca niet de taak is van boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren). Volgens hem ligt die verantwoordelijkheid bij ondernemers zelf.

Volg het nieuws rond de coronapas Volgen Krijg een melding bij ontwikkelingen rond de CoronaCheck-app

Op de persconferentie maakte Rutte onder meer bekend dat het demissionaire kabinet extra geld vrijmaakt voor gemeenten zodat die extra toezichthouders kunnen aannemen voor de handhaving.

Maar dat is volgens de voorzitter dus niet de taak van boa's. Die kunnen zich niet goed verdedigen "op het moment dat het escaleert", stelt hij. Boa's beschikken namelijk niet over de middelen die bijvoorbeeld de politie wel heeft, zoals een wapenstok, zegt hij. "Wij gaan boa's niet blootstellen aan gevaren." Goed overleg over de manier waarop dit zou moeten gebeuren, is dan ook nodig volgens Gerrits.

Volgens Gerrits is eerder toegezegd dat er extra boa's zouden worden opgeleid, maar is daar tot nu toe niets van terechtgekomen. Hij zegt dat hij contact gaat zoeken met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), om te vragen hoe die dit precies voor zich ziet.

De voorzitter stelt voor boa's de bevoegdheid te geven in heel Nederland te handhaven, in plaats van in één stad of regio zoals nu het geval is. Zo kunnen boa's ook in een ander gebied worden ingezet waar meer boa's nodig zijn, bijvoorbeeld doordat hier meer evenementen of horecazaken zijn.

72 Rutte doet geen belofte over einde coronapas: 'Durf het niet te zeggen'

Coronapas vanaf 25 september nodig in aantal sectoren

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat er vanaf 25 september geen afstand meer gehouden hoeft te worden, maar dat een coronatoegangsbewijs wel verplicht in de horeca, in de kunst- en cultuursector en bij sportwedstrijden.

De coronapas is nodig bij zowel de lunchtent om de hoek als de voetbalkantine. Uitzondering zijn doorstroomlocaties zoals musea en bibliotheken. De pas is een bewijs van vaccinatie, recent herstel van COVID-19 of een negatieve coronatest en wordt verplicht voor iedereen vanaf dertien jaar.