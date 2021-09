Vanaf 25 september heb je op veel plekken het coronatoegangsbewijs nodig. Wij vroegen jullie om via ons reactieplatform NUjij vragen in te sturen die jullie hebben over de coronapas en het einde van de anderhalvemetersamenleving. Hier zijn de vragen en onze antwoorden.

Moet het personeel in de horeca ook een coronapas tonen?

Waar bezoekers van bijvoorbeeld horeca en evenementen altijd een coronatoegangsbewijs moeten overleggen, geldt dit niet voor werknemers. Werknemers zijn nog niet verplicht om een coronapas te hebben. Dit geldt in de zorg en in de bouw, maar dus ook in de horeca en bijvoorbeeld in de bioscoop.

Heb ik in de sportkantine een coronapas nodig?

Bij het bezoeken van een sportwedstrijd van de amateurs heb je geen coronapas nodig. Mocht je een drankje willen halen in de kantine, dan heb je wel het bewijs nodig.

Heb ik bij een snelle hap of een fastfoodrestaurant ook een coronapas nodig?

De afhaalrestaurants zijn een uitzondering binnen de horeca: daar heb je geen coronapas nodig. Haal je de maaltijd af, dan kan je de pas dus thuislaten. Neem je plaats aan een tafel, dan moet je de pas tonen.

Hoe wordt er gehandhaafd dat de pas in de horeca wel gecheckt wordt?

Er komt een controle op de controle van de coronapas. Horecabazen lijken namelijk niet van plan om die controle op de coronabewijzen uit te voeren. Boa's gaan controleren of er in de horeca, maar ook bij evenementen en theaters, wel naar de coronapas gevraagd wordt. Gemeenten moeten hiervoor toezichthouders inzetten en krijgen daarvoor extra geld van de overheid.

Is het ook mogelijk om met een zelftest naar de kroeg te gaan?

Een zelftest geldt niet als een alternatief voor een officiële coronatest. Daar is namelijk eenvoudig mee vals te spelen en daarom zijn alleen coronatests die zijn uitgevoerd op erkende testlocaties geldig als bewijs voor de coronapas.

Ik ben volledig gevaccineerd in een ander land, ik krijg echter geen vaccinatiebewijs via de Nederlandse corona-app, wat nu?

Je kunt op verschillende manieren contact opnemen met de overheid, als je wel volledig gevaccineerd bent, maar de app dit niet herkent. Let op: je moet wel gevaccineerd zijn met een vaccin dat ook in Nederland wordt gebruikt. Voor de telefoonnummers die je kunt bellen, raadpleeg je onderstaand bericht.

Wat gebeurt er met je gegevens als de QR-code van de coronapas wordt gescand?

Als je de QR-code gebruikt in Nederland, ziet degene die hem aan de deur scant niet op basis waarvan je een coronapas laat zien. De scanner weet dus niet of je nou gevaccineerd bent, hersteld bent van COVID-19 of een negatieve test overlegt.

Wat is er veranderd voor de sportscholen?

Bij sportscholen is niet veel veranderd. De volledige capaciteit mag benut worden en een coronapas is niet verplicht bij het beoefenen van sport. De horeca in de fitnesscentra volgen dezelfde regels als de horeca op andere plekken: geen maximumaantal bezoekers dus, en je moet een coronapas laten zien. Om middernacht moet de horeca in de sportscholen dichtgaan.

Mag ik de anderhalvemeterregel gewoon aanhouden?

Iedereen is vrij om nog gewoon de 1,5 meter aan te houden bij het contact met andere mensen. Sterker nog: het is een dringend advies om nog steeds zoveel mogelijk afstand te houden.

Mag ik zomaar aan iedereen vragen of ze hun coronapas laten zien?

Dat hangt er natuurlijk vanaf wie je bent. Als eigenaar van een café ben je verplicht om bij bezoekers te controleren of ze een coronapas hebben. Personeel mag je niet om een coronabewijs vragen. Als gast in een restaurant heb je geen recht om te weten of gasten of personeel een coronabewijs hebben.

Wat is er nou precies soepeler aan het nieuwe thuiswerkadvies?

"Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is", wordt het nieuwe motto van het thuiswerkadvies. Het is volgens het demissionaire kabinet een iets mildere variant van het huidige credo: "Werk thuis, tenzij het niet anders kan." Er moet volgens demissionair premier Mark Rutte meer een mix komen tussen thuiswerken en op kantoor. Het is aan werkgevers en werknemers om tot een goede verdeling te komen.

"We begrijpen heel goed dat mensen weer meer naar kantoor gaan. Maar doe het wel wel stap voor stap. Voorkom nou dat morgen de treinen weer bomvol zijn en de files weer terug zijn. Laten we het een beetje spreiden met elkaar."