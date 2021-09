Honderden demonstranten hebben zich dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verzameld op de Turfmarkt in Den Haag. Het ministerie van Justitie, waar de persconferentie plaatsvond, werd tijdelijk afgesloten en aanwezige politici, journalisten en medewerkers mochten het pand niet verlaten vanwege de rumoerige sfeer buiten.

Het ging om honderden demonstranten. Inmiddels staan er nog ongeveer vijftig. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en op pannen geslagen. Ook scandeerden ze leuzen en droegen ze spandoeken. De politie is ter plaatse en probeert de demonstranten weg te houden van de plek waar Rutte en De Jonge de persconferentie hielden. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.

Op enig moment hadden betogers ook de parkeergarage van het ministerie geblokkeerd. De politie moest hen met wapenstokken uiteen slaan om twee auto's de mogelijkheid te bieden weg te rijden.

De uitgangen van het ministerie werden "omwille van de veiligheid" tijdelijk afgesloten, waardoor mensen in het gebouw binnen werden gehouden. Het besluit om de uitgangen te sluiten, kwam van het ministerie. Rond 21.20 uur mocht iedereen het gebouw weer verlaten.

In video's op Twitter was eerder al te zien dat enkele aanwezigen, onder wie De Jonge, naar buiten werden begeleid door de politie. Kort erna volgden andere aanwezigen, onder wie journalisten en tolken.

Op de persconferentie maakten de bewindslieden onder meer de uitbreiding van een coronatoegangsbewijs voor een aantal sectoren bekend. Deze coronapas is voor mensen van dertien jaar of ouder vanaf 25 september verplicht in alle horeca, bij festivals, bij bioscoop- en concertbezoek en bij professionele sportwedstrijden.