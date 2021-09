Gemeenten krijgen extra geld om toezichthouders aan te nemen die controleren op het handhaven van coronatoegangsbewijzen. Dat meldde demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie.

Het is niet duidelijk hoeveel geld de gemeenten krijgen om extra toezichthouders aan te nemen.

Het coronatoegangsbewijs geldt vanaf 25 september in alle horeca, bij festivals, bij bioscoop- en concertbezoek en bij professionele sportwedstrijden voor mensen van dertien jaar of ouder. Het is aan de ondernemers zelf om de bewijzen te controleren. De toezichthouders controleren of dit ook echt gebeurt. Cafés kunnen gesloten worden als blijkt dat toegangsbewijzen niet consequent worden gecontroleerd.

72 Rutte doet geen belofte over einde coronapas: 'Durf het niet te zeggen'

Geen minimumgroepsgrootte voor coronapas

Eerder opperde het demissionaire kabinet een minimumgroepsgrootte voor het coronatoegangsbewijs, maar daar is nu geen sprake meer van. "De risico's van een minimumgroepsgrootte van 75 aanwezigen voor een toegangsbewijs zijn te groot", aldus Rutte.

Een toegangsbewijs is geldig als iemand volledig is gevaccineerd, recent van COVID-19 is hersteld of negatief op het coronavirus is getest. Vooralsnog blijven de tests gratis.

BOA ACP: Controleren van coronapas geen taak voor boa's

Voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP zegt in reactie op de persconferentie dat het controleren coronatoegangsbewijzen niet de taak is van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Volgens hem ligt die verantwoordelijkheid bij ondernemers zelf.

Boa's kunnen zich niet goed verdedigen "op het moment dat het escaleert", stelt hij. Zij beschikken namelijk niet over de middelen die bijvoorbeeld de politie wel heeft, zoals een wapenstok, zegt hij. "Wij gaan boa's niet blootstellen aan gevaren." Goed overleg over de manier waarop dit zou moeten gebeuren, is dan ook nodig volgens Gerrits.

Daarbij is volgens hem ook eerder toegezegd dat er extra boa's zouden worden opgeleid, maar is dit niet gebeurd. Hij zegt contact te zullen zoeken met demissionair veiligheidsminister Ferdinand Grapperhaus, om te vragen hoe hij dit precies voor zich ziet.

De voorzitter stelt voor om boa's de bevoegdheid te geven in heel Nederland te mogen handhaven, in plaats van in één stad of regio zoals nu het geval is. Zo kunnen boa's ook in een ander gebied worden ingezet waar meer boa's nodig zijn, bijvoorbeeld doordat hier meer evenementen of horecazaken zijn.