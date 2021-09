De Jonge: "In de zorg zijn werkgevers niet alleen verantwoordelijk voor de werknemers, maar ook kwetsbare mensen die worden opgenomen. Dan is het logisch dat er gevraagd wordt of werknemers gevaccineerd zijn. Ze moeten dan stappen kunnen zetten om te voorkomen dat niet-gevaccineerde mensen in aanraking komen met kwetsbare mensen. Mensen die niet gevaccineerd zijn, moeten eigenlijk elke dag negatief testen om alsnog te werken, dat is niet praktisch. Een coronatoegangsbewijs is voor meerdere werkgevers wel heel praktisch om een veilige werkomgeving te creëren. Dat kan echter niet op basis van de huidige wet, maar ik ga graag in gesprek over wat mogelijk is."