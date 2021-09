De Jonge: "Het sturen op besmettingscijfers zoals we deden, doen we nu niet meer. Dat is niet meer zinvol. We kijken er nog naar en gebruiken het als context, maar het is geen indicator meer. We kijken veel meer naar de ziekenhuisopnames. We proberen een zo hoog mogelijk vaccinatiegraad te krijgen en ondertussen te voorkomen dat de druk op de zorg weer zo hoog wordt. De verwachting van de ziekenhuisopnames is dat ze de komende weken iets zullen dalen, maar vervolgens gaan stijgen als gevolg van de versoepelingen die we nu doen. De vraag is: hoeveel dan? En komt dat in de buurt van overbelasting van de zorg?"