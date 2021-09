Het demissionaire kabinet heeft dinsdagavond weer een wijziging van de coronamaatregelen aangekondigd. Zo hoeft er onderling geen afstand meer gehouden te worden, maar moet iedereen die bijvoorbeeld een kroeg bezoekt een coronapas bij zich hebben. Een overzicht van alle veranderingen.

Geen afstand meer houden

De regel werd al niet zo goed meer nageleefd en wordt nu per 25 september afgeschaft: de anderhalvemeterregel. De regel werd anderhalf jaar geleden ingevoerd en was de belangrijkste norm van het 'nieuwe normaal'. Het einde van de anderhalvemeterregel is een grote en symbolische stap. Onderling afstand houden is nog wel een dringend advies.

Coronatoegangsbewijs verplicht

Vanaf 25 september hoeft er geen afstand meer worden gehouden, maar is een coronatoegangsbewijs wel verplicht in de horeca, in de kunst- en cultuursector en bij sportwedstrijden. De coronapas is dus nodig bij zowel de lunchtent om de hoek als de voetbalkantine. Uitzondering zijn doorstroomlocaties zoals musea en bibliotheken. De pas is een bewijs van vaccinatie, recent herstel van COVID-19 of een negatieve coronatest. De coronapas wordt verplicht voor iedereen vanaf dertien jaar.

(Meerdaagse) evenementen weer toegestaan

Evenementen buiten en festivals buiten mogen weer worden gehouden. Dit geldt voor zowel eendaagse als meerdaagse evenementen. Een voorwaarde is dan wel dat de bezoekers elke 24 uur hun coronapas laten zien. Er geldt geen maximum voor het aantal bezoekers en er is geen verplichte sluitingstijd zoals in de horeca. Wel moet de horeca bij een evenement sluiten om middernacht.

Ook evenementen binnen zonder vaste zitplaatsen - denk aan popconcerten - zijn weer toegestaan vanaf 25 september. Hooguit 75 procent van de zaalcapaciteit mag benut worden en de bezoekers moeten ook hier een coronatoegangsbewijs overleggen. De ongeplaceerde evenementen binnen moeten sluiten om middernacht.

Bij een concert met vaste zitplaatsen is geen maximale capaciteit vastgesteld. De horeca bij een evenement binnen moet eveneens sluiten om middernacht, maar het evenement met zitplaatsen mag gewoon doorgaan.

Discotheken en nachtclubs mogen open tot middernacht

Discotheken en nachtclubs mogen binnenkort ook weer open, zij het tot middernacht. Voor deze clubs gaat hetzelfde gelden als voor de rest van de horeca. De sluitingstijd is middernacht en een coronatoegangsbewijs is verplicht.

De zitplaatsverplichting voor horeca vervalt en er geldt bij de horeca, discotheken en nachtclubs geen maximum aantal bezoekers.

Hele schoolklas niet meer naar huis bij positieve test

Als iemand in de klas met het coronavirus besmet is, moet nu nog de hele schoolklas naar huis. Dat hoeft niet meer vanaf 20 september. Dan wordt er gekeken naar de nauwe contacten van de besmette leerling, waardoor slechts een paar leerlingen voorlopig geen fysiek les meer kunnen krijgen. In sommige gevallen kan de GGD nog wel adviseren om de hele klas naar huis te sturen. Dat gebeurt als er bijvoorbeeld meer positieve gevallen zijn.

Op middelbare scholen, mbo's en hoger onderwijs vervallen de coronaregels. Er is geen verplichting meer om een mondkapje te dragen in de gangen en er is ook geen maximale groepsgrootte meer.

Mondkapjes af in de klas, maar nog op in de trein

De mondkapjes hoeven ook niet meer gedragen te worden in de klas. In het openbaar vervoer blijft de mondkapjesplicht wel van kracht. In de bus, de trein en het vliegtuig moet het mondmasker op. Ook op de luchthaven blijft het kapje verplicht. Voor het trein- en busstation is dat vanaf 25 september niet langer meer het geval.

Nieuw 'milder' motto voor thuiswerken

"Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is", wordt het nieuwe motto van het thuiswerkadvies. Het is volgens het demissionaire kabinet een iets mildere variant van het huidige credo: "Werk thuis, tenzij het niet anders kan."

Geen verplichte quarantaine meer voor gevaccineerde reizigers

Gevaccineerde reizigers die terugkeren uit landen waar het risico om besmet te raken met het coronavirus zeer groot is, hoeven vanaf 22 september niet meer in quarantaine.

Groen licht voor volle voetbalstadions

Er geldt geen beperking meer voor het aantal supporters in een (voetbal)stadion. Wel is de coronapas verplicht. Het betekent dat de voetbalstadions weer vol kunnen. PSV-Willem II op zaterdag 25 september kan de eerste wedstrijd in de Eredivisie met een uitverkocht stadion in anderhalf jaar tijd worden.