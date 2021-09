Het aantal positieve coronatests onder kinderen in de basisschoolleeftijd neemt de laatste weken fors toe, maar doordat kinderen minder last hebben van een besmetting en anderen ook minder snel besmetten, is dat niet risicovol voor de samenleving als geheel. Dat zegt RIVM-topvrouw Aura Timen dinsdag in gesprek met NU.nl.

Bijna een kwart van alle positieve coronatests werd afgelopen week afgenomen bij kinderen in de leeftijd tussen vijf en veertien jaar. Dat is met name het gevolg van de heropening van de basisscholen.

"De toename doet zich regionaal voor, we zien de meeste positieve tests bij kinderen in het noorden van het land. Dat wijst erop dat het te maken heeft met het begin van het schooljaar", aldus Timen. In de noordelijke provincies eindigde de zomervakantie op 22 augustus, waardoor de scholen daar inmiddels dus al ruim drie weken open zijn.

Doordat een coronabesmetting bij kinderen over het algemeen niet tot ernstige klachten leidt, is de toename van het aantal positieve tests in de jonge leeftijdsgroepen minder risicovol dan bij eerdere toenames in oudere leeftijdsgroepen.

"Corona is milder bij kinderen. Zij dragen het virus ook minder makkelijk over. Bovendien zijn de risicogroepen waarmee zij in aanraking komen, zoals ouders en grootouders, vaak inmiddels gevaccineerd", zegt Timen.

De RIVM-topvrouw wijst er wel op dat de scholen zelf niet altijd de bron van een besmetting zijn, zoals door sommige media werd geconcludeerd op basis van de weekcijfers van het instituut. "Kinderen zien elkaar ook buiten school. De heropening van de scholen leidt vooral tot een toename van het aantal sociale contacten."

Impact van missen onderwijs groter dan risico corona

Dinsdag lekte uit dat het demissionaire kabinet het OMT-advies gaat overnemen en dat volledige schoolklassen niet meer naar huis worden gestuurd bij een positieve test. Dat wordt dinsdagavond op de persconferentie bekendgemaakt.

"Het naar huis sturen van een volledige klas is niet meer proportioneel, daarom heeft het OMT ook geadviseerd dat niet meer te doen", legt Timen uit. "Het risico van corona is voor kinderen klein, maar de impact van het missen van onderwijs is juist groot."

Hoewel de cijfers een iets gunstigere situatie schetsen dan de voorgaande weken, blijft het RIVM het belang van vaccinaties benadrukken, juist onder jongeren. Kinderen onder de twaalf jaar hoeven niet gevaccineerd te worden, maar dat zij nu verantwoordelijk zijn voor de meeste positieve tests, is volgens Timen verder bewijs van het effect van vaccinaties.

"De ruimte is nog altijd beperkt doordat de vaccinatiegraad nog niet extreem hoog is. Bij de jongere leeftijdsgroepen is daardoor nog winst te behalen."