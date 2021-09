Het aantal mensen dat positief op het coronavirus is getest, is in de afgelopen week iets gedaald ten opzichte van de voorgaande week. Ook het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is beland, is afgenomen, blijkt dinsdag uit de weekcijfers van het RIVM.

In totaal testten 15.976 mensen in de afgelopen week positief op het virus. Dat komt neer op gemiddeld 94 personen per 100.000 inwoners. In de voorgaande week werden nog bijna 18.000 positieve tests afgenomen, oftewel 104 personen per 100.000 inwoners.

Opvallend is dat juist meer mensen zich in de afgelopen week lieten testen. Het ging om bijna 170.000 personen, zo'n 15.000 meer dan in de voorgaande week.

355 mensen moesten vanwege ernstige coronaklachten worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat is iets minder dan in de voorgaande week, toen 388 coronapatiënten werden opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. 75 covidpatiënten zijn in de afgelopen zeven dagen op de intensive care (ic) beland, 13 minder dan in de voorgaande zeven dagen.

De R-waarde, het getal dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is met 0,99 vrijwel gelijk gebleven. Dit betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 99 anderen besmetten. In de afgelopen weken schommelde de R-waarde al rond de 1.

Meeste positieve tests onder jongeren

Uit de weekupdate blijkt daarnaast dat jongeren het vaakst positief testten op het virus. De meeste positieve tests werden afgenomen binnen de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar (bijna 20 procent), gevolgd door 13- tot 17-jarigen (14 procent) en 25- tot 29-jarigen (14 procent).

Dat jongeren relatief vaak positief testten, heeft te maken met de heropening van het hoger en lager onderwijs. Daarnaast zijn veel jongeren nog niet (volledig) tegen COVID-19 gevaccineerd.