Discotheken en nachtclubs mogen vanaf 25 september net als de andere horecagelegenheden tot middernacht open. Dat bevestigen Haagse bronnen dinsdag na berichtgeving van de NOS. Voor de discotheken en nachtclubs gelden dezelfde regels als voor de rest van de horeca en dus hebben bezoekers een coronatoegangsbewijs nodig.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zullen dit op de persconferentie van dinsdagavond aankondigen. Verder zal het kabinet volgens de NOS bekendmaken dat op scholen geen mondkapjes meer gedragen hoeven te worden. In het openbaar vervoer en in taxi's blijven ze nog wel verplicht.

Het demissionaire kabinet maakte vorige maand nog duidelijk dat discotheken en nachtclubs de deuren op zijn vroegst pas 1 november zouden mogen openen. Daar zouden bezoekers onderling namelijk niet genoeg afstand kunnen houden. Horecavereniging KHN spande daarop namens de uitgaansgelegenheden een kort geding aan.

Anderhalvemeterregel loslaten en meer mogelijk rond evenementen

Naast de opening van discotheken en nachtclubs lekten zondag al enkele andere versoepelingen uit. Zo heeft het kabinet besloten de anderhalvemetermaatregel per 25 september helemaal los te laten. In plaats daarvan wordt het coronatoegangsbewijs vanaf die datum waarschijnlijk verplicht in de horeca en in de kunst- en cultuursector.

Door met toegangsbewijzen te werken, wil het demissionaire kabinet voorkomen dat er nog lang moet worden vastgehouden aan "beperkende maatregelen voor iedereen".

Het toegangsbewijs is geldig als iemand volledig is gevaccineerd, recent van COVID-19 is hersteld of onlangs negatief op het coronavirus is getest. De pas wordt verplicht voor iedereen boven de dertien jaar.

Ook zullen meerdaagse evenementen en festivals onder voorwaarden weer toegestaan worden. De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend, maar er wordt gedacht aan een maximum aantal bezoekers op basis van een percentage van de normale capaciteit.