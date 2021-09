Niet langer hoeft de hele schoolklas naar huis als een van de leerlingen met het coronavirus besmet is, laten Haagse bronnen dinsdag weten na berichtgeving van RTL Nieuws. Het demissionaire kabinet volgt daarmee het advies van het OMT.

De versoepeling gaat waarschijnlijk aanstaande maandag in. Op dit moment moet de hele klas naar huis als een leerling positief test op het virus. Dat leidde in heel het land al tot lege schoolklassen.

Het OMT adviseerde eerder al alleen de kinderen die nauw contact met een besmette leerling hebben gehad thuis te laten blijven. Het is nog onduidelijk of het kabinet dit deel van het advies opvolgt en wat 'nauw contact' precies behelst.

In sommige gevallen kan de lokale GGD nog wel adviseren de hele klas naar huis te sturen. Daar is bijvoorbeeld sprake van bij een grotere uitbraak in de klas.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven vanavond om 19.00 uur een persconferentie over de coronamaatregelen. Daarin kondigen ze naar verwachting aan dat de anderhalvemetermaatregel op 25 september wordt losgelaten. Vanaf die datum wordt een coronatoegangsbewijs waarschijnlijk verplicht in de horeca en de kunst- en cultuursector.