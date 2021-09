Wie vanaf 25 september een horecazaak, bioscoop of evenement wil bezoeken, moet een coronapas laten zien. Het demissionaire kabinet maakt dat waarschijnlijk dinsdagavond bekend in een persconferentie. Je kunt de pas ook zonder computer, smartphone of CoronaCheck-app krijgen. Zo gaat dat in zijn werk.

De coronapas is op dit moment al verplicht bij grote evenementen. Ook voor reizen binnen de Europese Unie is al een coronabewijs nodig. Je kunt een coronapas krijgen als je:

gevaccineerd bent;

in het afgelopen half jaar corona gehad hebt;

of een negatief testbewijs van maximaal 24 uur oud hebt.

Mensen die een smartphone hebben, kunnen met de CoronaCheck-app een coronabewijs aanmaken. Hoe dat werkt lees je hier.

Maar niet iedereen heeft een smartphone of wil de CoronaCheck-app gebruiken. Ook voor wie de CoronaCheck-app wél gebruikt, kan het handig zijn om een extra papieren bewijs op zak te hebben. Bijvoorbeeld als je telefoon is uitgevallen en je een café in wil. Voor die mensen is het mogelijk om het bewijs te printen.

Een papieren coronabewijs. Een papieren coronabewijs. Foto: ANP

Je kunt het coronabewijs alleen printen als je:

een DigiD-account hebt;

gevaccineerd, hersteld of negatief getest bent;

een computer en printer tot je beschikking hebt.

Via deze website kun je een papieren coronapas regelen. Je kunt kiezen voor een bewijs van vaccinatie, herstel of een negatieve test. Na je keuze log je op de website in met DigiD. Dat is een soort digitaal paspoort waarmee je kunt inloggen op websites van de overheid om jouw persoonlijke zaken te regelen.

Vervolgens krijg je een scherm waarop staat dat er een pdf-document van jouw coronabewijs gemaakt is. Dat document kun je printen en meenemen naar bijvoorbeeld een restaurant of bioscoop.

Wie geen DigiD, smartphone of computer met printer heeft, kan een coronabewijs op papier toegestuurd krijgen. Hiervoor kun je bellen naar de helpdesk van de CoronaCheck via het telefoonnummer 0800-14 21.

Ook een papieren bewijs heeft een QR-code

Net als in de CoronaCheck-app staan op het papieren bewijs twee QR-codes. Eén voor in Nederland en één voor in het buitenland.

Het enige verschil tussen het papieren en het digitale bewijs is dat de CoronaCheck-app de Nederlandse QR-code elke paar minuten verandert. Wie de QR-code controleert, kan zo niet achterhalen waar je de code nog meer gebruikt hebt.

Op papier kan de QR-code uiteraard niet veranderen. De papieren versie biedt volgens de Rijksoverheid daarom minder privacy. Om dit probleem op te lossen, kun je regelmatig een nieuw bewijs printen waarop weer een nieuwe QR-code staat. Een papieren bewijs is een jaar geldig.