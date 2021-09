In het zuiden van Nederland zitten na de eerste schoolweek alweer tientallen klassen thuis in quarantaine, blijkt uit een rondgang van het ANP.

In regio Noord, waar de scholen de deuren een week eerder openden, moesten ook al tientallen klassen thuisblijven. Van grote besmettingsclusters is voor zover bekend geen sprake, maar uit voorzorg moeten in het basisonderwijs nog steeds klassen naar huis worden gestuurd als een leerling of leerkracht positief test op het coronavirus.

In drie Brabantse GGD-regio's zijn na een week op totaal 69 basisscholen besmettingen geconstateerd. De GGD in regio Hart voor Brabant, waar onder meer Den Bosch en Tilburg onder vallen, heeft 33 meldingen gekregen van basisscholen waar medewerkers of leerlingen in de afgelopen week positief zijn getest.

Hoeveel daarvan precies in quarantaine zijn, weet de GGD niet, want het is niet altijd nodig. Wie immuun is, hetzij door vaccinatie of door een recent doorgemaakte coronabesmetting, hoeft niet in quarantaine. Op basisscholen zijn echter veruit de meeste kinderen niet gevaccineerd, want dat mag pas vanaf twaalf jaar.

In West-Brabant heeft de gezondheidsdienst 23 scholen geadviseerd om klassen in quarantaine te laten gaan. In de meeste gevallen gaat het om één klas, op enkele scholen zitten meerdere klassen thuis. Van actieve clusters van besmettingen is momenteel geen sprake, voegt de GGD eraan toe. Dat geldt ook voor de regio Zuidoost-Brabant, rond Eindhoven. Daar moesten dertien klassen in quarantaine.

Ook tientallen klassen in Limburg en Zeeland naar huis gestuurd

De GGD's in Limburg melden lagere aantallen: in Limburg-Noord gingen zeventien klassen in quarantaine, plus acht groepen van kinderdagverblijven. In het zuiden van Limburg werden slechts vijf klassen naar huis gestuurd.

In Zeeland zijn in de afgelopen week op 25 basisscholen en middelbare scholen coronabesmettingen geconstateerd. Het gaat om 28 leerlingen en 3 docenten. Achttien scholen hebben het advies gekregen om groepen in quarantaine te laten gaan, laat de Zeeuwse GGD weten.

Stijging aantal positieve tests in onderwijs al verwacht

Het beeld is vergelijkbaar met dat in de rest van het land. Vorige week werd al duidelijk dat het onderwijs direct weer een belangrijke verspreidingsplek is geworden voor het coronavirus.

Uit RIVM-cijfers bleek toen dat één op de acht coronagevallen (12,5 procent) waarvan de vermoedelijke plaats van besmetting is achterhaald, gebeurde in het onderwijs of op de kinderopvang. Het ministerie van Onderwijs liet weten dat een dergelijke stijging al werd verwacht.