De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is een onderzoek begonnen naar zes vluchten waarop luchtvaartmaatschappijen niet of onvoldoende hebben gecontroleerd of passagiers in het bezit waren van een coronabewijs. Eén vliegmaatschappij heeft hiervoor al een waarschuwing gekregen, meldt de ILT dinsdag.

De namen van de luchtvaartmaatschappijen zijn niet genoemd. De ILT meldt wel dat het gaat om vluchten naar Schiphol, Eindhoven en Maastricht. Eén vlucht was afkomstig uit Spanje. Wanneer de vluchten plaatsvonden, is niet bekend.

Reizigers binnen de Europese Unie moeten kunnen aantonen dat zij geprikt, hersteld of negatief getest zijn op corona. Dit kan met de CoronaCheck-app of in de vorm van een papieren bewijs. Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht om passagiers hierop te controleren.

De Koninklijke Marechaussee en de veiligheidsregio kunnen de ILT een seintje geven als zij het idee hebben dat vliegmaatschappijen niet of onvoldoende controleren op de coronabewijzen. Hierop kan de ILT een onderzoek beginnen.

Actualiteitenrubriek Nieuwsuur meldde vorige maand dat luchtvaartmaatschappij Transavia op minimaal twee vluchten uit Spanje geen controle uitvoerde. De ILT wilde hier niet direct op ingaan, maar bevestigde toen wel dat er één onderzoek liep.

De ILT houdt ook toezicht op de controle van coronabewijzen door busbedrijven, spoorvervoerders, rederijen en cruiseschepen. De inspectie heeft in die sectoren nog geen misstanden gesignaleerd.