Het demissionaire kabinet houdt dinsdagavond weer een coronapersconferentie. Naar verwachting worden daarin enkele versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Een overzicht van wat we kunnen verwachten.

1,5 meter geschrapt, 'coronapas' verplicht

De anderhalvemetermaatregel wordt vanaf 25 september losgelaten. In plaats daarvan wordt het coronatoegangsbewijs vanaf die datum waarschijnlijk verplicht in de horeca en in de kunst- en cultuursector.

Door met toegangsbewijzen te werken, wil het demissionaire kabinet voorkomen dat er nog lang moet worden vastgehouden aan "beperkende maatregelen voor iedereen".

Het toegangsbewijs is geldig als iemand volledig is gevaccineerd, recent van COVID-19 is hersteld of negatief op het coronavirus is getest. De pas wordt verplicht voor iedereen boven de dertien jaar.

Meer mogelijk rond evenementen

Meerdaagse evenementen en festivals worden onder voorwaarden weer mogelijk. Wat die voorwaarden precies inhouden, wordt nog uitgewerkt. Gedacht wordt aan een maximum aantal bezoekers, waarschijnlijk op basis van een percentage van de normale capaciteit.

Volgens de NOS zal het kabinet evenementen zonder vaste zitplaatsen vanaf 25 september weer toestaan met 75 procent zaalcapaciteit.

Ook wordt gekeken hoe met toegangsbewijzen en coronatesten gewerkt kan worden. Daarvoor kan de CoronaCheck-app gebruikt worden, maar mogelijk krijgen organisatoren de kans om hun eigen testcapaciteit te organiseren.

Bij meerdaagse evenementen zullen bezoekers waarschijnlijk elke 24 uur hun toegangsbewijs moeten laten zien.

Thuiswerken en mondkapjes in openbaar vervoer blijven de norm

Het thuiswerkadvies zal voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk blijft dat de norm, maar werknemers mogen naar hun werk wanneer dat nodig is.

De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer blijft waarschijnlijk ook na 25 september nog intact, evenals het sluiten van de nachthoreca tussen 0.00 en 6.00 uur.

Het kabinet beraadt zich nog op het OMT-advies om schoolklassen niet volledig naar huis te sturen in het geval van een besmetting.