Het Nederlandse demissionaire kabinet krijgt dinsdag het advies van de Gezondheidsraad over het al dan niet aanbieden van een derde coronaprik. In de meeste landen om ons heen is al een beslissing genomen omtrent het aanbieden van een extra dosis. Hoe staat het ervoor?

Mogelijk maakt het demissionaire kabinet dinsdagavond op de persconferentie al bekend of er een derde prik wordt aangeboden. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) had voor de zomer advies gevraagd aan de Gezondheidsraad.

In de tussentijd was er een flink debat gaande over de zogenoemde 'boosters'. Niet alleen is het nut ervan nog niet definitief vastgesteld, maar ze zouden ook ten koste gaan van het inenten van armere delen van de wereld, waar het inenten nog maar nauwelijks is begonnen en nieuwe virusvarianten dus gemakkelijk de kop op kunnen steken.

Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde vorige week dat een booster niet nodig is voor iedereen, maar zou moeten worden overwogen voor mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem.

Onderzoekers van het Amsterdam UMC concludeerden afgelopen weekend evenwel dat het coronavaccin patiënten met een auto-immuunziekte vaak wel degelijk goede bescherming biedt.

Frankrijk

De Franse campagne om de weerstand van kwetsbare mensen tegen het virus een opkikker te geven, is maandag officieel begonnen. Frankrijk was al een van de eerste Europese landen die besloten de zogeheten boosters in te zetten.

Ver­zor­gings­te­huizen in heel Frankrijk begonnen maandag met het toedienen van een derde dosis van het coronavaccin aan hun bewoners.

Alle mensen boven de 65 jaar, ook degenen zonder verzwakt immuunsysteem of onderliggende medische aandoeningen, kunnen in Frankrijk een derde prik krijgen als ze dat willen.

Een extra dosis kan gehaald worden wanneer de laatste prik meer dan zes maanden geleden is ontvangen. De eerste Fransen hebben inmiddels zo lang geleden hun tweede prik gehad, of in het geval van het Janssen-vaccin hun enige, dat de bescherming vermoedelijk is afgenomen.

België

Ook België begon maandag officieel met het toedienen van een extra prik. De prik is bedoeld voor gevaccineerde Belgen met minder weerstand tegen het coronavirus.

De afgelopen weken dienden artsen al wel een derde dosis toe bij patiënten die toch al langskwamen in hun spreekkamer.

België mikt vooralsnog wel op een veel minder ruime groep dan Frankrijk. Onze zuiderburen leggen de nadruk op bijvoorbeeld mensen met een auto-immuunziekte of kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan en daardoor een verzwakt immuunsysteem hebben. Frankrijk roept ook gezonde ouderen op.

België wil de extra prik geen booster noemen, maar houdt het erop dat kwetsbare mensen een extra prik nodig hebben voor hun basisvaccinatie.

Duitsland

Duitsland besloot net als Frankrijk als een van de eerste Europese landen om een derde prik aan te bieden. Alle Duitsers boven de 65 jaar mogen een extra dosis vragen, evenals jongere mensen met een medisch risico.

Hoewel de Duitse deelstaten verdeeld waren over het aanbieden van een extra prik, besloot de federale regering toch om er toestemming voor te geven nadat het aantal besmettingen in de zomer weer was opgelopen.

In tegenstelling tot in andere landen komen in Duitsland mogelijk ook mensen die eerder waren geprikt met de vaccins van AstraZeneca of Janssen in aanmerking voor een extra dosis. Zij kunnen dan alsnog een dosis van het vaccin van Pfizer of Moderna krijgen. Daar is echter nog geen beslissing over gevallen.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk wordt aan iedereen met een verzwakt immuunsysteem een extra dosis aangeboden. De regering besloot daartoe nadat het vaccinatiecomité JCVI dat begin september had geadviseerd.

Premier Boris Johnson zei maandag in gesprek met journalisten dat de prik ook aangeboden zal worden aan alle volwassenen die dat willen, hoewel dat nog niet officieel aangekondigd is. Het leverde Johnson de nodige kritiek op van medische experts, die een derde prik niet voor iedereen nodig vinden.

Volgens een onderzoek van gezondheidsdienst NHS en statistiekbureau ONS waren onder de 51.000 mensen die in de eerste helft van 2021 in Engeland overleden aan COVID-19, er slechts 256 volledig gevaccineerd. Dat bewijst volgens NHS dat de vaccins een grote mate van bescherming bieden tegen ziekte en overlijden.

De volledig gevaccineerden die na besmetting toch overleden, waren volgens de dienst heel kwetsbaar voor COVID-19. Mede daarom werd de extra prik aan medisch kwetsbaren goedgekeurd.