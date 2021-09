Na moskeeën in Rotterdam en Amsterdam was afgelopen zondag ook een deel van de Ulu Camii Moskee in Utrecht omgebouwd tot vaccinatielocatie. Het aantal prikken is met enkele tientallen tot 150 per weekend bescheiden, maar GGD's en moskeeën willen ermee doorgaan.

Na de grootschalige vaccinatie-uitrol in Nederland zijn vier op de vijf Nederlanders ingeënt tegen COVID-19. De bestaande groep niet-gevaccineerden heeft al wel een uitnodiging gehad, maar is daar niet op ingegaan. Speciaal voor hen trekt de GGD naar bijzondere locaties zoals moskeeën.

Hakim Kariman is penningmeester van Moskee Taibah in Amsterdam Zuidoost, die twee dagen ingericht was als vaccinatielocatie. In oktober komt de GGD nog twee dagen met de prikbus, op uitnodiging van de moskee. "Er zijn nu mogelijkheden om ziekte te voorkomen. Dan moeten we daar gebruik van maken om de islamitische gemeenschap en families te beschermen", is Kariman overtuigd.

In wijken waarin meer mensen met een lage sociaal-economische status en een migrantenachtergrond wonen, is de vaccinatie-opkomst lager. "Niet iedereen heeft internet", zegt Kariman. "Toen de vaccinaties kwamen, werd er niet zo goed uitgelegd wat de bijwerkingen waren en hoe ze getest zijn. De moskee was ook een tijd gesloten. Die onwetendheid leidde tot angst voor het vaccin."

Op de mobiele vaccinatielocaties spreekt de GGD dan ook veel mensen met vragen. De GGD sluit niet uit dat mensen na hun gesprek in de moskee naar huis gaan om na te denken en zich op een andere locatie te laten vaccineren.

In Amsterdam zijn tot nu toe ongeveer zeventig prikken gezet. De moskee zet in op een verhoging, vertelt Kariman: "De vorige keren deelden we folders uit in het Arabisch, Engels en Nederlands. De volgende keer willen we een-op-een met mensen in gesprek over de vraag of ze zijn gevaccineerd."

In Rotterdam komt misschien een permanente priklocatie

In Rotterdam kunnen mensen voor een vaccin terecht in de Kocatepe-moskee. Er zijn vijf zaterdagen met steeds 50 tot 150 bezoekers achter de rug. Na de volgende twee zaterdagen gaat de moskee met de GGD evalueren over een mogelijk vervolg.

Mogelijk wordt dit een permanente priklocatie, vertelt moskeevoorzitter Ismail Güveç."We trekken een brede groep mensen. Zelfs zeevaarders komen hiernaartoe voor een prik. Voor bezoekers van de moskee helpt het dat ze in hun eigen taal geholpen kunnen worden. Dat geeft net het laatste zetje."

Sinds afgelopen zondag is ook Utrecht aan de beurt. Na kleinschaligere priklocaties in de wijken Overvecht en Kanaleneiland stond de GGD zondag in de Ulu Camii Moskee in Lombok. 63 mensen hebben daar hun eerste vaccin gekregen en in totaal kregen 111 mensen een prik.

Mensen nemen achterban mee naar vaccinatielocaties

Afgelopen weekend zijn bijna vierhonderd personen gevaccineerd in de drie Utrechtse wijken. "Dat is een groot aantal voor kleinschalige locaties", zegt Lydia van der Meer, woordvoerder van de GGD Utrecht. "We draaien al twee maanden op deze kleinschalige locaties in Utrecht en gaan nu richting de tweeduizend mensen die we hebben kunnen vaccineren in deze wijken."

Een oorzaak voor dat getal is dat bezoekers van de locaties alleen komen met hun vraag en een volgende keer terugkomen met hun vrienden en familie, ziet Van der Meer.

In Utrecht zijn bijna 52.000 volwassenen helemaal niet gevaccineerd. Rotterdam telt ruim 160.000 volwassenen zonder vaccin. De tientallen tot honderden nieuwe gevaccineerden per weekend lijken druppels op een gloeiende plaat, maar de GGD Rotterdam zet door op deze koers, zegt een woordvoerder: "Dit is een aanpak die we de komende tijd verder gaan uitrollen. Naast zichtbaarheid gaat het vooral om het gesprek met mensen met de juiste antwoorden op vragen en twijfels."