Het coronavirus wordt in Denemarken niet langer gezien als een bedreiging voor de samenleving. Vrijdag liet het land, als eerste van de Europese landen, de coronamaatregelen daarom volledig los. Hoe kan dat?

In Denemarken is op dit moment 83 procent van de bevolking ouder dan twaalf jaar volledig gevaccineerd tegen COVID-19. In totaal heeft 86 procent al minstens één prik gehad. Ter vergelijking: in Nederland ligt dat percentage op zo'n 74 procent.

Nu zo veel Denen al een coronaprik hebben gehad, wordt het virus niet meer gezien als een bedreiging voor de Deense samenleving. "De pandemie is onder controle", zei de Deense minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke eind augustus. COVID-19 geldt nu in het land 'slechts' als een algemeen gevaarlijke ziekte. Dat betekent dat er nog wel maatregelen gelden voor bijvoorbeeld het reizen naar Denemarken.

Want het virus is nog niet weg uit Denemarken. Dagelijks worden nog zo'n vijfhonderd positieve tests gemeld in het zes miljoen inwoners tellende land. Ook belandden nog altijd met het coronavirus besmette Denen in het ziekenhuis. De afgelopen weken lag dat aantal tussen de twintig en dertig per dag. Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen schommelt al dagen tussen de 120 en 130.

In Nederland, dat bijna drie keer zo veel inwoners heeft, worden op dit moment per dag ongeveer 2.500 mensen positief getest op het virus en belandden de afgelopen zeven dagen gemiddeld 57 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Denemarken zegt de verspreiding van het virus onder controle te hebben en dus worden alle vrijheidsbeperkende maatregelen (zoals het houden van afstand en dragen van mondkapjes) losgelaten. Dat het virus onder controle is, wordt onder meer gewijd aan de strategie van de Deense overheid. Zo werd er volgens een vast plan stap voor stap versoepeld. Ook zorgde grootschalig testen ervoor dat de verspreiding van het virus in beeld bleef.

"De overheid heeft beloofd de maatregelen niet langer te behouden dan nodig, en dat is waar we nu zijn", zei Heunicke eind augustus. Vanaf deze week kunnen Denen daarom weer zonder een coronapas te hoeven tonen naar (nacht)horeca en evenementen. Ook hoeft er geen afstand meer te worden gehouden en mogen zo veel mensen samenkomen als ze willen.

Het afschaffen van de vrijheidsbeperkende maatregelen betekent niet dat er helemaal geen rekening meer wordt gehouden met het coronavirus. Denemarken roept zijn inwoners bijvoorbeeld nog wel op thuis te blijven als ze ziek zijn en hun handen goed te blijven wassen. Medewerkers in de zorg worden opgeroepen zich elke week te laten testen als ze zijn gevaccineerd. Niet-gevaccineerde zorgmedewerkers worden gevraagd dit tweemaal per week te doen.

Ook gelden nog wel maatregelen voor het reizen naar het land. Nederlanders moeten een coronabewijs kunnen tonen als ze naar Denemarken reizen.

Heunicke benadrukt dat "hoewel we nu op een goede plaats zijn, we het einde van de pandemie nog niet hebben bereikt". Als het nodig is, zal de Deense overheid weer nieuwe maatregelen invoeren.