Nederland stuurt 500.000 doses van het coronavaccin van Janssen naar Indonesië. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Zaken doen dat samen, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag op Twitter.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang een melding bij nieuws over Indonesië

Volgens De Jonge is Indonesië hard geraakt door corona. Met het Janssen-vaccin zijn mensen al na één prik beschermd tegen het virus. Eerder doneerde Nederland al 657.000 doses van het AstraZeneca-vaccin aan Indonesië. In totaal stuurt Nederland "tenminste drie miljoen prikken", aldus de minister.

Om coronavaccins gelijk te verdelen over de wereld heeft Wereldgezondheidsorganistatie WHO het COVAX-programma opgezet. Via COVAX kunnen rijkere landen vaccins doneren aan armere landen. Indonesië ontving op die manier al 19,2 miljoen vaccins. Er wonen 271 miljoen mensen in het land. Tot nu toe is 15 procent van de bevolking volledig ingeënt tegen COVID-19. Een kwart van de Indonesiërs heeft één prik gehad.

In juli werd het land overweldigd door een groot aantal besmettingen. In de ziekenhuizen ontstond een gebrek aan bedden, waardoor patiënten soms naar huis werden gestuurd en kwamen te overlijden. Het buitenland hielp Indonesië de coronagolf het hoofd te bieden door onder meer medische zuurstof, beademingsapparaten en beschermingsmiddelen te sturen.

Na de piek in juli lieten de besmettingscijfers de maand daarna een scherpe daling zien. Sinds de laatste week van augustus lopen de coronacijfers weer op in Indonesië.