De voormalige Franse minister van Volksgezondheid, Agnès Buzyn, is in haar thuisland aangeklaagd voor "het in gevaar brengen van de levens van anderen" op het moment dat het coronavirus uitbrak. Het is voor het eerst in de wereld dat een bewindspersoon wettelijk verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn of haar rol in de corona-aanpak.

Het onderzoek naar Buzyn wordt gedaan door het Franse Hof van Justitie, het enige orgaan dat klachten tegen (ex-)ministers kan behandelen. Het Hof overwoog om Buzyn ook aan te klagen vanwege het "falen van het stoppen van een ramp", maar besloot hier vrijdag van af te zien.

De ex-minister werd vrijdag urenlang gehoord in de rechtbank. Het is aan rechters om te besluiten of er voldoende grond is om een rechtszaak tegen Buzyn te openen.

De zaak tegen Buzyn staat niet op zichzelf. Mogelijk worden nog meer (voormalig) leden van de Franse regering en topambtenaren aangeklaagd vanwege het mogelijk te traag handelen tijdens de corona-uitbraak in Frankrijk. Vragen die bij het speciale hof op tafel liggen zijn bijvoorbeeld of de regering voldoende was voorbereid op een pandemie en hoe het zit met de vele beleidsveranderingen rond mondkapjes.

Buzyn trad in februari 2020 na bijna drie jaar af als minister van Volksgezondheid om zich onder druk van de Franse premier Emmanuel Macron kandidaat te stellen als burgemeester van Parijs, nadat Benjamin Griveaux zich had teruggetrokken uit de race vanwege een seksschandaal.

Nadat Buzyn de strijd om het Parijse burgemeesterschap verloor van Anne Hidalgo ging zij aan de slag bij Wereldgezondheidsorganisatie WHO.