Ziekenhuizen zijn niet in staat om de capaciteit van de intensive cares bij een eventuele volgende coronagolf uit te breiden naar zeventienhonderd bedden, als dat nodig zou zijn. Dat komt door de "uitgestelde zorg" van tijdens de eerste en tweede golf. Dat stellen de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en de beroepsvereniging V&VN IC vrijdag in een zogeheten opschalingsplan.

Ziekenhuizen kunnen maximaal opschalen tot 1.350 bedden, stellen de organisaties in het opschalingsplan. Dat het eerder afgesproken aantal niet kan worden gehaald, komt onder meer door de "uitgestelde zorg". Mensen die tijdens de eerste en tweede golf niet konden worden behandeld, moeten nu alsnog worden geholpen. Bovendien is er minder personeel beschikbaar.

De intensive cares hebben momenteel iets meer dan negenhonderd bedden beschikbaar, waarvan bijna achthonderd in gebruik zijn. Dat zijn niet alleen coronapatiënten, maar ook mensen met andere ernstige aandoeningen. Als het aantal opgenomen patiënten stijgt, kan de capaciteit eerst omhoog naar 1.150 bedden, maar dan moeten ziekenhuizen wel "strenger beoordelen welke patiënten wel en welke niet baat hebben bij ic-opname". Bovendien kan zo'n verhoging niet te lang duren.

Als er genoeg ondersteuning komt, zou de capaciteit verder omhoog kunnen naar 1.350 bedden. Dat is vier weken lang vol te houden, schrijven de NVIC en V&VN IC. Als het aantal patiënten die grens overschrijdt, komt 'code zwart' in beeld. Dan moeten artsen kiezen welke patiënten nog kunnen worden geholpen en wie niet.

Momenteel 211 mensen met COVID-19 op de ic

De laatste maanden is het aantal coronapatiënten dat dagelijks op de ic terecht komt redelijk stabiel. In totaal liggen er nu 211 mensen met COVID-19 op de ic.

In augustus waarschuwde ic-arts Diederik Gommers dat er maar 100 van de 950 beschikbare ic-bedden zullen zijn als we teruggaan naar 'normaal', en er geen reguliere zorg meer wordt afgeschaald. Gemiddeld was 70 procent van de bijna duizend bedden in 2019 bezet. Daarnaast moeten er ook altijd 188 zogeheten BOSS-bedden (Beds Open for Safety and Support) beschikbaar blijven. Dat zijn bedden die nodig zijn voor patiënten die acuut ic-hulp nodig hebben, zoals na een reanimatie of verkeersongeval.