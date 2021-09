Er komt een verplichte coronapas, zo is zondag besloten door het demissionaire kabinet. Wat weten we over de pas en wat zijn de voors en tegens?

Iedereen boven de dertien jaar die naar een horecagelegenheid wil, moet vanaf 25 september laten zien dat hij of zij gevaccineerd, hersteld of negatief getest is op corona. Dit geldt ook voor een bezoek aan het museum of andere culturele aangelegenheden.

Het kabinet kondigde eerder al aan dat er zo'n verplichting komt, maar die zou pas gaan gelden vanaf 75 bezoekers. Die grens wordt nu waarschijnlijk losgelaten.

Het coronatoegangsbewijs is op dit moment al verplicht bij evenementen die een tijdelijk of kortdurend karakter hebben, maximaal twee derde van de capaciteit benutten en waar iedereen kan zitten. Ook voor reizen binnen de Europese Unie is al een coronabewijs nodig.

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is de verplichting mogelijk nodig om in het najaar druk op de zorg te voorkomen, zo zei hij eerder deze maand. Er is namelijk nog een groep van 1,8 miljoen mensen die niet gevaccineerd zijn of geen immuniteit hebben. Dat kan volgens de minister leiden tot duizenden nieuwe opnames in ziekenhuizen.

Ook wil de minister geen nieuwe beperkende maatregelen opleggen omdat de rek uit de maatschappij zou zijn. Als er meer wordt gewerkt met toegangsbewijzen, "zou het een mogelijkheid zijn dat je ook breed de 1,5 meter loslaat", aldus de minister.

Op het idee is kritiek. Zo vindt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dat het kabinet de sector gebruikt om mensen onder druk te zetten zich te laten vaccineren en stelt dat ondernemen zo moeilijker wordt gemaakt. Van druk is geen sprake, zei OMT-lid Károly Illy deze week bij Jinek. Volgens hem geeft de negatieve test mensen nog steeds een keuze.

Ook wordt gesproken van vaccinatiedwang. Volgens jurist Raise Blommestein komt dat doordat testen niet voor iedereen even toegankelijk is. Zo zijn de testlocaties volgens haar vaak ver weg en kost een test straks 7,50 euro per keer, wat niet iedereen zich kan veroorloven. "Dit alles zal ertoe leiden dat mensen gedwongen worden ófwel het vaccin te nemen ófwel akkoord te gaan met een steeds verdergaand kluizenaarsbestaan", schrijft ze op Twitter.

Nederland is niet het eerste land dat de coronapas verplicht. Frankrijk was een van de eerste Europese landen die aankondigde een coronapas verplicht te stellen. Met de maatregel mogen mensen alleen met een geldig coronabewijs een bezoek brengen aan onder meer musea, grote evenementen en de horeca. In Zwitserland en Italië gelden vergelijkbare maatregelen.

Denemarken heeft de verplichte coronapas juist geschrapt. Nu ruim 80 procent van de Denen boven de twaalf jaar volledig is gevaccineerd tegen COVID-19, wordt het coronavirus niet meer als bedreiging voor de samenleving gezien. De coronamaatregelen kunnen wel weer worden ingevoerd, waarschuwde het land.