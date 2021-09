Het coronatoegangsbewijs wordt vanaf 25 september waarschijnlijk verplicht in de horeca en in de kunst en cultuursector. Ook verdwijnt die datum de anderhalvemeterregel, bevestigen ingewijden zondagavond na berichtgeving van RTL Nieuws.

Verder blijven mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer, aldus ingewijden. Ook zal het thuiswerkadvies voorlopig niet veranderen en moet de nachthoreca tussen 0.00 en 6.00 uur dicht blijven.

Er moet nog besloten worden of de evenementensector meer ruimte krijgt. Aanstaande dinsdag geeft het demissionaire kabinet een persconferentie over de maatregelen.

Het kabinet liet vorige week al weten te overwegen het coronatoegangsbewijs te verplichten. De rek in de zorg is eruit en dat geldt ook voor de samenleving, zei De Jonge destijds. Door te werken met toegangsbewijzen wil het kabinet voorkomen dat er nog lang vastgehouden moet worden aan "beperkende maatregelen voor iedereen".

Het coronatoegangsbewijs is op dit moment al verplicht bij evenementen die een tijdelijk of kortdurend karakter hebben, maximaal twee derde van de capaciteit benutten en waar iedereen een vaste zitplaats heeft. Ook voor reizen binnen de Europese Unie is al een coronabewijs nodig.

Andere landen gingen Nederland voor. Onder meer in Frankrijk, Italië en Zwitserland werd het verplichte coronatoegangsbewijs al ingevoerd.

Het toegangsbewijs is geldig als iemand volledig is gevaccineerd tegen COVID-19, recent is hersteld van een coronabesmetting of negatief is getest op het virus. De pas wordt verplicht voor iedereen boven de dertien jaar.