In Nederland valt binnenkort het besluit over het verplicht stellen van de coronapas, maar in andere landen is dat besluit al genomen. Onder meer in Frankrijk, Italië en Zwitserland moet je kunnen aantonen dat je bent gevaccineerd tegen COVID-19, recent bent hersteld of negatief bent getest. Denemarken stapte juist al af van de verplichting. Dit is hoe het ervoor staat.

Frankrijk voerde pas als eerste in en voerde al meerdere wijzigingen door

Frankrijk was een van de eerste Europese landen die aankondigde een coronapas verplicht te stellen. Met de maatregel mogen mensen alleen met een geldig coronabewijs een bezoek brengen aan onder meer musea, grote evenementen en de horeca.

Op dat besluit kwam veel kritiek. Fransen gingen in groten getale de straat op om te protesteren tegen de pas. Ook binnen de Franse politiek ontstond discussie over de zogenoemde pass sanitaire.

Daardoor werden de voorwaarden van de pas al meerdere keren aangepast. Zo werd de pass sanitaire toch niet verplicht bij een bezoek aan een winkelcentrum kleiner dan 20.000 vierkante meter. Later kregen werknemers te horen dat zij ook moeten beschikken over een coronapas als ze veel in contact staan met het publiek.

Coronapas in Zwitserland 'zo lang als nodig is'

Zwitserland kondigde afgelopen week aan de coronapas te willen verplichten. Vanaf 13 september krijgen alleen mensen die volledig zijn gevaccineerd, recent zijn hersteld of negatief zijn getest toegang tot tal van openbare plekken in Zwitserland. De pas is bijvoorbeeld verplicht in horeca, sportgelegenheden en musea, maar niet in het openbaar vervoer, kapsalons en bij religieuze samenkomsten.

Vanaf 1 oktober moeten de Zwitsers die niet zijn gevaccineerd of recent zijn hersteld zelf hun coronatest betalen. De overheid heeft aangegeven dat de maatregel geldt zo lang de epidemiologische situatie in het land erom vraagt.

Italiaanse coronapas ook verplicht op scholen en in het ov

Ook in Italië was veel te doen om de invoer van de coronapas. In het land is het sinds 6 augustus verplicht om het bewijs te kunnen tonen bij bezoek aan restaurants, stadions, sportscholen en musea. Bezoekers zonder geldig coronabewijs waren nog wel welkom op het terras.

Sinds de zogenoemde Green Pass werd ingevoerd, gingen duizenden Italianen de straten op om te demonstreren tegen de verplichting. Nog zonder het gewenste effect: begin september maakte het land bekend dat het coronabewijs ook gaat gelden in het onderwijs en het openbaar vervoer.

Brussel werkt aan invoer coronapas op 1 oktober

In België is de coronapas alleen verplicht bij grote evenementen. Brussel werkt daarnaast aan de invoer van de coronapas in de hoofdstad. Reden daarvoor is de achtergebleven vaccinatiegraad in Brussel. In het gewest is zo'n 65 procent van de volwassen inwoners gevaccineerd, terwijl dat percentage landelijk op 84 procent ligt.

Door de coronapas verplicht te stellen in Brussel, moet de vaccinatiegraad worden verhoogd. De pas moet per 1 oktober verplicht zijn voor een bezoek aan discotheken, sportscholen en horeca. De maatregel gaat in ieder geval niet gelden voor het openbaar vervoer en supermarkten, benadrukte de Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron.

Denemarken heeft coronapas geschrapt

Denemarken is een opvallend geval in de lijst met landen die de coronapas verplicht hebben gesteld. Hoewel de pas sinds eind mei verplicht werd gesteld bij een bezoek aan onder meer restaurants, theaters, nachtclubs en evenementen, is die verplichting sinds vandaag - 10 september - geschrapt.

Nu ruim 80 procent van de Denen boven de twaalf jaar volledig is gevaccineerd tegen COVID-19, wordt het coronavirus niet meer als bedreiging voor de samenleving gezien. De laatste coronamaatregelen zijn nu opgeheven, maar kunnen weer worden ingevoerd als dat nodig is, waarschuwde het land.