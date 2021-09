Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijft prikbussen en persoonlijke gesprekken inzetten om mensen over te halen zich te laten vaccineren tegen COVID-19, hoewel de opkomst al weken niet meer stijgt. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie tegen NU.nl. "De twijfelaars volgen langzamer."

Iets meer dan 77 procent van de volwassen Nederlanders is volledig gevaccineerd tegen COVID-19. 85 procent heeft een eerste prik gehad. Maar de vaccinatieopkomst stijgt al weken niet meer.

Volgens VWS komt dat doordat de groep mensen die meteen enthousiast waren over een coronaprik inmiddels grotendeels is gevaccineerd.

"De meest gemotiveerden gaan natuurlijk het eerst. De twijfelaars volgen langzamer. Dan heb je ook nog de mensen met principiële bezwaren", aldus een woordvoerder.

Het ministerie wijkt dan ook niet af van zijn aanpak. "De algemene campagnes komen er weer aan. Maar voor een groot deel blijven we inzetten op maatwerk. We moeten de wijken in blijven gaan, naast het verspreiden van informatiefilmpjes, flyers en voorlichting."

"Zo'n 90 procent van de mensen die nu met COVID-19 in het ziekenhuis belanden, is niet gevaccineerd", licht de VWS- woordvoerder dat besluit toe. "Als de twee miljoen mensen die nog niet zijn gevaccineerd in het ziekenhuis belanden, krijgen we weer een nieuwe piek."