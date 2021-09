Nederland kleurt zoals verwacht ook de komende week helemaal rood op de coronakaart van het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Dat komt doordat meer dan 5 procent van alle uitgevoerde coronatests positief is. Ook in de afgelopen week stonden alle twaalf Nederlandse provincies op de een-na-hoogste waarschuwingskleur.

Flevoland is naar verhouding de grootste brandhaard van het land. In de afgelopen twee weken zijn daar 281 op elke 100.000 inwoners positief getest. Dat zijn er wel aanzienlijk minder dan bij de berekening van vorige week.

Daarna komt Friesland, waar het aantal positieve tests bijna 19 procent hoger ligt dan in de voorgaande week. Friesland heeft daarmee Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel ingehaald. Ook in Utrecht is het aantal gevallen gestegen.

In Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Drenthe worden naar verhouding minder mensen positief getest, hoewel ook in Drenthe een flinke toename te zien is. Als landelijk minder dan 4 procent van alle tests positief was geweest, zouden zes provincies rood zijn geweest en de rest oranje.

Het aantal nieuwe positieve tests is in de laatste weken toegenomen. Dat komt waarschijnlijk door het einde van de schoolvakantie. Steeds minder mensen laten zich testen omdat ze op reis gaan. Verreweg de meeste van deze testen waren negatief, en die vallen door het einde van de schoolvakantie nu weg in de berekening.

Wat overblijft, zijn vooral de tests bij de teststraten van de GGD. Daar komen veel mensen die corona-achtige klachten hebben of contact met een besmette persoon hebben gehad. Dat levert naar verhouding meer positieve tests op.

Ook in rest van Europa verandert weinig

In de rest van Europa is er eveneens weinig veranderd. België, het westen van Duitsland en Berlijn blijven op rood staan. Kreta, Corsica en het Zuid-Franse Occitanië (Toulouse, Montpellier, Nîmes) zakken van donkerrood naar rood. Grote delen van Zweden, het westen van Frankrijk, de Canarische Eilanden (Spanje) en Madeira (Portugal) gaan van rood naar oranje.

Het ECDC kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee voorgaande kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.

Landen gebruiken de Europese kaart om hun coronabeleid te bepalen. Toen Nederland in juli donkerrood werd, was dat voor landen als Duitsland en Frankrijk aanleiding om strengere regels in te voeren voor Nederlanders die de grens wilden passeren.