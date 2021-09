Belgische ziekenhuizen moeten vanaf woensdag weer minimaal een kwart van hun intensivecarebedden reserveren voor coronapatiënten, melden Belgische media. De oorzaak is het stijgende aantal patiënten met COVID-19 dat moet worden opgenomen.

België beschikt over tweeduizend intensivecarebedden. Daarvan moeten dus vijfhonderd gereserveerd worden voor coronagerelateerde zorg.

Tussen 1 en 7 september belandden elke dag gemiddeld 70 mensen in een Belgisch ziekenhuis vanwege COVID-19. Dat is ongeveer 14 procent meer dan in de zeven dagen ervoor.

701 personen liggen nu vanwege COVID-19 in een Belgisch ziekenhuis, 5 procent meer dan de week ervoor. De Belgische intensive cares verzorgen 225 patiënten met de longaandoening, een stijging van 18 procent vergeleken met een week eerder.

De marge voordat de ic-bezetting in België een probleem wordt, is landelijk nog groot. Toch zijn er twaalf ziekenhuizen waar het aandeel COVID-19-patiënten boven de 25 procent is gestegen. Die ziekenhuizen hebben daarom besloten de niet-urgente zorg uit te stellen, meldt De Tijd. Het inhalen van de niet-urgente zorg gaat naar verwachting 1,5 tot 2 jaar duren.