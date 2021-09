De stabiele coronacijfers van de laatste weken zijn relatief goed nieuws, maar toch wordt er met de nodige spanning gekeken naar hoe de cijfers zich dit najaar ontwikkelen. Dat zegt RIVM-topvrouw Aura Timen dinsdag in gesprek met NU.nl.

Het wekelijkse aantal positieve tests ligt al enkele weken tussen de zeventien- en achttienduizend. "Het is een voortzetting van het plateau, we zien slechts een heel lichte stijging. Ook het reproductiegetal is bijna onveranderd", aldus Timen.

De stabilisatie was door het RIVM al verwacht, maar Timen waarschuwt dat het mogelijk een "stilte voor de storm" is. In het najaar moet er nog steeds alles aan gedaan worden om een toename in het aantal positieve tests zo veel mogelijk te remmen. "Of het een golf gaat worden, moeten we afwachten. Maar er komt in ieder geval een toename."

Timen wijst als verklaring op het feit dat er nog steeds mensen terugkomen van vakantie, de scholen weer zijn begonnen en het seizoenseffect binnenkort zal wegebben. "De zomervakantie is net voorbij. We krijgen de komende weken in beeld hoeveel importgevallen we hebben na afronding van de zomervakantie", aldus de RIVM-topvrouw.

Afgelopen week werden de meeste positieve tests geregistreerd bij 10- tot 14-jarigen. Dat is volgens Timen een "kleine indicatie dat de heropening van de scholen gepaard gaat met besmettingen", maar nog geen reden tot zorg.

"Het is juist fijn dat kinderen zich ook laten testen, dat is ook het advies. Daarmee worden ook de mensen om hen heen beter beschermd, zelfs als die al wel volledig gevaccineerd zijn."

Nog veel te winnen qua vaccinaties onder jongeren

Qua vaccinaties is er bij jongeren nog wel veel te winnen. Zo is bij kinderen onder de achttien jaar nog niet een derde (31 procent) volledig gevaccineerd. "Lang niet iedereen bij wie dat wel kan, is gevaccineerd", constateert Timen, die het belang daarvan voortdurend wil benadrukken.

"We hebben ook nog steeds een grote groep kwetsbare mensen die niet gevaccineerd kunnen worden of die minder goed reageren op een reactie, waardoor het niet de gewenste bescherming biedt."

Het komt daarom niet slecht uit dat het kabinet de volgende reeks versoepelingen met een week heeft uitgesteld tot 25 september. Daardoor kan de vaccinatiegraad ook bij jongeren nog wat verder stijgen.

"Eind september hebben we iedereen de tijd gegeven om zich te laten vaccineren", aldus Timen. "Tot die tijd hebben we nog steeds te maken met basismaatregelen, en dat is niet voor niks."