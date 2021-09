Het aantal positieve coronatests van de afgelopen week is min of meer gelijk aan dat van de voorgaand weken. Het aantal ziekenhuisopnames daalde wel licht, zo valt dinsdag op te maken uit de wekelijkse rapportage van het RIVM.

In de afgelopen week werden 17.890 positieve tests afgenomen. Dat komt overeen met de aantallen van de twee voorgaande weken, toen er 17.575 en 17.315 positieve tests werden geregistreerd.

Op GGD-locaties werden in de afgelopen week ruim 150.000 tests afgenomen, waarvan 10,8 procent positief was. Daarmee werden de meeste tests sinds eind juli afgenomen, maar was het percentage positieve tests het laagst sinds begin juli.

In het ziekenhuis werden 388 mensen met COVID-19 opgenomen. 88 van hen zijn op een intensivecareafdeling beland. Beide aantallen waren sinds half juli niet zo klein.

Het reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het virus zich verspreidt, staat volgens de recentste berekeningen op 0,98. In de afgelopen weken schommelde de R-waarde al rond de 1.

Relatief veel positieve tests onder jonge tieners en reizigers uit Turkije

Voor het eerst sinds het begin van de pandemie werden de meeste positieve tests afgenomen in de leeftijdscategorie van tien tot en met veertien jaar. Met ruim tweeduizend positieve tests werd 11,4 procent binnen die groep vastgesteld.

Dat komt mede doordat veel jongeren nog niet (volledig) zijn gevaccineerd. Bovendien zijn inmiddels in alle delen van het land de scholen weer begonnen, waardoor de veelal niet (volledig) gevaccineerde kinderen meer met elkaar in contact komen.

Het aantal positief geteste mensen met een reishistorie bleef net als vorige week onder de 14 procent steken. Met 659 besmettingen kwam ruim een kwart van hen terug van een reis naar Turkije.