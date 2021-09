Tijdens de lockdowns in strijd tegen het coronavirus slonk het aantal kinderen dat in Nederland met een alcoholvergiftiging werd opgenomen, zo blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in The Journal of Adolescent Health.

Kinderarts Nico van der Lely en promovenda Louise Pigeaud vergeleken het aantal intoxicaties onder jongeren bij twaalf alcoholpoli's van voor, tijdens en na de lockdowns. In 2019 werden gemiddeld 24 jongeren per maand opgenomen en tijdens de eerste lockdown (van half maart tot eind mei 2020) daalde dat aantal met 70 procent.

Toen in de zomer van 2020 een deel van de maatregelen werd opgeheven, steeg het aantal intoxicaties weer naar het oude niveau. Tijdens de tweede lockdown (van medio oktober tot eind december) daalde het maandelijks gemiddelde naar tien.

"We vermoeden dat minderjarigen door de sluiting van horeca en sportclubs moeilijker aan alcohol konden komen", verklaart Van der Lely in een interview met NRC. "Ook de supermarkten handhaafden de leeftijdscontroles beter. Daarnaast werkten veel mensen thuis, waardoor het ouderlijk toezicht ook beter geregeld was."

Van der Lely vreest wel voor een reboundeffect. "Nu het maatschappelijk leven hervat wordt en het hoger onderwijs en de sportverenigingen weer volledig open zijn, kan bij jongeren het idee leven om extra hard te feesten met veel alcohol." Daarom pleit hij voor meer bewustwording rond alcoholmisbruik onder jongeren.