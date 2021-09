Suriname registreerde de afgelopen 24 uur 320 nieuwe besmettingen op 616 tests, ofwel 52 procent, zo valt te lezen op de officiële COVID-19-website van het land. Een dag eerder was het aantal besmettingen met 415 hoger maar het aandeel met 45 procent kleiner.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO zet in op minder dan 10 procent positieve coronatests. Het aandeel positieve tests in Nederland was eind augustus 12,9 procent.

Suriname heeft sinds begin augustus te maken met een vierde coronagolf. Volgens de Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin neemt de druk op het zorgpersoneel toe, terwijl de handhaving van de coronamaatregelen achterblijft. Toch vond de bewindspersoon het niet nodig om de coronamaatregelen in het land met ongeveer 600.000 inwoners te wijzigen.

De Surinaamse ziekenhuizen verplegen nu 89 patiënten met COVID-19. Vijftien patiënten liggen op de intensive care.

Suriname heeft sinds het begin van de corona-uitbraak 738 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Zeventien personen overleden tot nu toe in september.

Ongeveer 43 procent van de volwassen inwoners van Suriname is gevaccineerd. In Suriname zijn sinds het begin van de coronapandemie relatief veel jonge mensen aan COVID-19 overleden.