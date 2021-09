Het aantal coronabesmettingen dat is vastgesteld in Duitsland is de vier miljoen voorbij. De autoriteiten in het ongeveer 83 miljoen inwoners tellende land hebben daarnaast ruim 92.000 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd sinds het begin van de pandemie, meldde gezondheidsinstituut RKI zondag.

Het daadwerkelijke aantal coronabesmettingen in Duitsland ligt vermoedelijk hoger dan vier miljoen. Niet iedereen die het virus oploopt, wordt ernstig ziek en laat zich testen. Mensen kunnen ook besmet zijn zonder daar veel van te merken.

Wereldwijd zijn volgens een overzicht van de Amerikaanse Johns Hopkins University ruim 220 miljoen besmettingen vastgesteld en zeker 4,5 miljoen patiënten overleden. Duitsland en andere landen proberen verspreiding van het virus tegen te gaan door op grote schaal mensen in te enten met coronavaccins.

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn schreef zaterdag op Twitter dat inmiddels 61 procent van de bevolking volledig is gevaccineerd. Hij noemde dat positief, maar benadrukte ook dat percentage nog niet voldoende te vinden. Spahn zei dat er nog vijf miljoen extra vaccinaties nodig zijn om meer zekerheid te hebben in de herfst en de winter.

Duitsland geeft 100 miljoen vaccindoses aan buitenland

Duitsland wil dit jaar nog 100 miljoen doses van coronavaccins beschikbaar stellen voor de internationale vaccinatiecampagne. "Dat is net zo veel als we momenteel in ons eigen land hebben toegediend", maakte minister van Volksgezondheid Jens Spahn bekend tijdens een G20-bijeenkomst.

Duitsland wil zo een bijdrage leveren aan het doel voor 2022 zeker 40 procent van de wereldbevolking te vaccineren. Spahn zei dat de pandemie pas voorbij is als het virus wereldwijd is verslagen. Hij legde uit dat er anders toch weer problemen kunnen ontstaan doordat nieuwe virusvarianten opduiken.

De wereldwijde aanpak van de pandemie is een belangrijk onderwerp op de bijeenkomst van ministers van landen die behoren tot de Groep van 20. Die bestaat uit belangrijke industrielanden en de EU.